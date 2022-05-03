ريبروف: العين يرغب في التتويج بلقب المحترفين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أكد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، على صعوبة اللعب كل ثلاثة أيام كما هو الحال بالنسبة لفريقه، مبيناً أن مواجهة الأربعاء أمام شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين لن تكون سهلة، خصوصاً وأن الطقس سيكون صعباً على اللاعبين، غير أن المواجهة تلعب على لقب البطولة، وهي بالتالي تستحق العناء.

وقال: نعلم أن المنافس استعد جيداً لهذه المباراة منذ الشهر الماضي وهو يلعب من أجل هذه البطولة فقط، وقطعاً قام بتدوير اللاعبين، وبالنسبة لنا ندرك أن مسابقة الدوري مهمة جداً، ولكن نهائي الكأس والحصول على اللقب أمر مهم أيضاً لنا وللجمهور العيناوي ونرغب في العودة لهم بالبطولة.

نحتاج الجمهور

وأوضح مدرب العين، أنهم أغلقوا ملف المباراة السابقة أمام نفس الفريق بالدوري، واتجهوا بتفكيرهم وتركيزهم على لقاء الليلة.

وقال إنهم يحتاجون لجمهور الفريق لمساندة اللاعبين، فهو الداعم الرئيس للفريق وبدونه ستكون الأمور صعبة، وقال: أعلم أن كلا الفريقين سيقاتلان من أجل الحصول على اللقب، وقد قمنا بتحليل المباراة السابقة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات، تطلعاً للعب بمستوى أفضل وسنقاتل إلى آخر دقيقة من أجل الحصول على لقب البطولة.

ثقة

وأكد ريبروف ثقته العالية في جميع أعضاء فريقه، وقال: على اللاعبين الإيمان بأنفسهم والثقة بمقدراتهم، كما يتوجب علينا التركيز على مواجهة الليلة، فالعين يستحق الوصول للنهائي والفوز باللقب كما استحق أن يتصدر الدوري حتى الآن، ولذلك فلا أريد أن أضع ضغوطاً على اللاعبين بقدر ما أتمنى أن يقدموا أنفسهم بطريقة مثالية ويلعبوا مباراة ممتازة ليرفعوا بها رؤوس جماهيرهم ويسعدوهم.

لا إصابات

وكشف ريبروف عن خلو قائمة فريقه من الإصابات حتى اللحظة، مؤكداً أن معظم اللاعبين بلغوا مرحلة جيدة من الجهوزية، خصوصاً اللاعبين أريك ورفائيل.

وقال إن فريق شباب الأهلي، ومدربه لديهم القدرة والمرونة في تدوير اللاعبين وإراحتهم، لعبنا معهم قبل ثلاثة أيام والآن سنواجههم مرة أخرى وهذا أمر جيد لأنه أتاح لنا تصويب الأخطاء ومعرفة أوجه القصور لمعالجتها، وتحدثنا مع اللاعبين بهذا الخصوص وطلبنا منهم تحسين الأداء بالصورة التي تعينهم على التفوق في الملعب.

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