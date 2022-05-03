مهدي علي: كأس المحترفين فرصتنا لتحقيق بطولة هذا الموسم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أهمية القتال في المباراة النهائية أمام العين، لتحقيق كأس رابطة المحترفين، وقال: «ليس لدينا الآن سوى بطولة كأس المحترفين، للفوز بها هذا الموسم، وهي بطولة مهمة، وسنبذل كل جهدنا للفوز بها، وسنقدم كل ما لدينا، والمباريات النهائية يكون الأكثر تركيزاً وهدوءاً ورغبة في الفوز، هو الأقرب للتوفيق، ونتمنى تقديم مباراة طيبة تتناسب والنهائي».

وعن مدى جاهزية ماجد حسن وكارتابيا، قال مهدي: «إصابة ماجد حسن ستطول، وهو خارج قائمتنا للكأس، ونتمنى أن يكون جاهزاً لمباراة المنتخب أمام استراليا في الملحق الآسيوي، وكارتابيا تدرب معنا، ولم تتحدد جاهزيته، ونحن خلال الـ 30 يوماً الأخيرة لعبنا أكثر من مباراة في مسابقات مختلفة، ومباراتنا الأخيرة مع العين في الدوري، تختلف عن الكأس، والآن لدينا مباراة واحدة مطلوب فيها التركيز لتحقيق اللقب، والفريقان كتاب مفتوح، وليس لدينا أي مفاجآت، والأكثر جاهزية سيكون موجوداً في تشكيلة المباراة».

وعن اعتراض عمر عبد الرحمن «عموري»، على تبديله في إحدى المباريات الأخيرة، أوضح مهدي: «عمر لم يعترض على تغييره، وأي لاعب يستبدل يكون غاضباً بعض الشيء لأنه يرغب في إكمال المباراة، وهو أمر طبيعي، ولا يجب أن نعطيه أكثر من حجمه، وردة الفعل هذه نراها في مباريات كثيرة، ونحن دفعنا بعمر للعب دقائق متدرجة خلال المباريات السابقة في آسيا، وآخر مباراتين كانت لديه وعكة صحية، ولذا لعب دقائق محدودة».

مباراة مختلفة

وحول الفارق بين مباراة الفريقين الأخيرة والكأس، وجاهزية اللاعبين، قال مهدي: «مباراة الكأس مختلفة عن الدوري، والتحضير الذهني أهم من البدني قبل مثل تلك المباريات، ولاعبونا لديهم خبرة التعامل مع مثل تلك الظروف، ومباراتنا في الدوري الأخيرة كانت تدويراً وتجهيزاً للاعبين.

ولكن في الكأس لدينا مباراة نهائي، ونحن إذا تكلمنا عن الغيابات يقولون إننا نبحث عن تبريرات، وإذا لم نتكلم يقولون نرغب في الشفافية، ونحن لدينا لاعبون مميزون، وخبرتهم أكبر في المباريات النهائية، وأتمنى أن يصب ذلك في صالح الفريق».

واختتم قائلاً: «كونها فرصتنا الأخيرة لتحقيق لقب هذا الموسم، لن يشكل ضغطاً على اللاعبين، بل على العكس سيكون دافعاً مهماً لتقديم أفضل أداء، والسعي لتحقيق لقب مهم في نهاية الموسم».

ومن جانبه، قال سالمين خميس مدافع شباب الأهلي: أتمنى أن المباراة تليق بالنهائي وبالعيد ولعبنا مباراة قبل 3 أيام ولكننا لا نفكر فيها ورغبتنا الفوز، والكل يعرف أهمية المباراة، لما لديها من طابع خاص، والجمهور سيزيد من قيمة وحلاوة المباراة، والفريق الأكثر هدوءاً، سيكون قادراً على تقديم أداء أفضل وتحقيق اللقب.

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