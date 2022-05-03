شباب الأهلي يبحث عن رقم قياسي في نهائي كأس المحترفين غداً

المصدر: وام

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يلتقي شباب الأهلي والعين غدا على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي بنهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية في مواجهة مثيرة ثانية بين الفريقين خلال أقل من اسبوع بعد لقاء الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين والذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي وفاز به العين 0/1، وهو ثاني لقاء جمع الفريقين هذا الموسم بعد لقاء الدور الأول من الدوري أيضا والذي انتهى بالتعادل 1/1، ليكون نهائي الكأس هو اللقاء الثالث هذا الموسم بين الفريقين.

ويدخل شباب الأهلي بطل النسخة الماضية من المسابقة حاملا شعار الدفاع عن لقبه أمام العين، وباحثا عن لقبه المحلي الوحيد هذا الموسم حيث ينافس فقط في بطولة الكأس بعد فقدان المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما ينافس العين على لقبه الثاني، وهو متصدر لمسابقة دوري أدنوك.

ويحمل شباب الأهلي لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية 5 مرات كانت في أعوام 2012، و2014، و2017، و2019، و2021، بينما يحمل العين لقب الكأس مرة واحدة 2009 وهي النسخة الأولى من المسابقة.

ووصل شباب الأهلي إلى المباراة النهائية عقب فوزه في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل، هدف ثم الفوز على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي، وقد تأهل شباب الأهلي إلى ربع النهائي مباشرة بحسب لوائح البطولة التي تجنب البطل خوض مباريات ثمن النهائي.

أما فريق العين فقد وصل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على فريق الإمارات ذهابا وايابا في ثمن النهائي بنتيجة 1/2، ثم فوزه على الوصل في ربع النهائي بنتيجة 6/7، وتخطيه الجزيرة في نصف النهائي بعدما تعادل معه ذهابا بنتيجة 1/1، وايابا بدون أهداف، ليستفيد من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

ويعول شباب الأهلي على العديد من نجومه أبرزهم حارب سهيل الذي خاض مع الفريق 4 مباريات هذا الموسم في مسابقة الكأس بواقع 221 دقيقة لعبا، وبحسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية فقد بلغت عدد تسديدات اللاعب على مرمى المنافسين تسديدتين منهما واحدة على المرمى، كما قام بصناعة 3 فرص ومرر تمريرة واحدة حاسمة.

كما يعول شباب الأهلي أيضا على لاعبه توماس أولسين والذي خاض مباراتين في كأس الرابطة، بواقع 130 دقيقة لعبا، سجل خلالها هدفين، وقام بتسديد 6 كرات منها 3 على المرمى، وقام بصناعة فرصة واحدة ومرر تمريرة حاسمة واحدة.

ويعول فريق العين على لاعبه لابا كودجو والذي خاض مع الفريق 4 مباريات في مسابقة الكأس بواقع 174 دقيقة لعب وسجل 3 أهداف، كما قام بتسديد 6 كرات منها 3 على المرمى، وصنع 3 فرص.

كما يعول أيضا على لاعبه سفيان رحيمي والذي خاض مع الفريق 5 مباريات، بواقع 320 دقيقة لعب، وقد استطاع أن يسجل هدفا واحدة، ويسدد 11 كرة منها 5 على المرمى، كما قام بصناعة 5 فرص.

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