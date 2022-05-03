كلباء يهنئ البطائح بالصعود التاريخي للمحترفين

المصدر: متابعة - محمد فضل

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استقبل نادي البطائح وصيف دوري الدرجة الأولى وفداً من نادي كلباء حضر لتقديم التهنئة لإدارة ولاعبي النادي بمناسبة تحقيق الفريق للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى وصعوده التاريخي إلى مصاف دوري المحترفين كإنجاز غير مسبوق على مستوى أندية إمارة الشارقة بعد نجاحه في التأهل إلى المحترفين خلال ثلاثة مواسم فقط من تكوين فريق كرة القدم بالنادي.

ووجه حمد سالم بن حموده الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الشكر لوفد اتحاد كلباء مشيراً إلى أن هذه الزيارة ليست بغريبة على أسرة نادي كلباء والذي لم يبخل على نادينا بتدعيم صفوف الفريق الأول بعدد من اللاعبين الذين ساهموا معنا في تحقيق حلم التأهل لدوري الكبار فضلاً عن المشاورات العديدة في مختلف المجالات بين إدارة الناديين.

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