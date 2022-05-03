المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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قامت رابطة المحترفين الإماراتية، بإعداد وتوزيع مجلة خاصة لنهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع العين وشباب الأهلي، يوم الأربعاء، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، تحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد»، وهو الإصدار الذي تم تصميمه وإعداده ليضم معلومات متكاملة عن الحدث، وسيتم توزيعه يوم المباراة بالإضافة إلى توافر نسخة إلكترونية في الموقع الرسمي للرابطة www.uaeproleague.ae على الرابط التالي: https://bit.ly/3OQOlBf

وجاء تصميم المجلة بالتركيز على المعلومات الرقمية والإحصائية، وتقديم نبذة متكاملة بأسلوب شيق يناسب الجميع.

واستهلت المجلة بكلمة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة، بعنوان «بشوفتكم يحلى العيد»، ثم استعرضت أبطال النسخ السابقة من الكأس، إذ يعد فريق شباب الأهلي أكثر الأندية المحترفة تتويجاً باللقب، بعد حصوله على اللقب في خمسة مواسم: 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017 ثم 2018-2019، 2020-2021، فيما دخلت الكأس خزينة فريق العين في موسم 2008-2009، باحتسابه بطل النسخة الأولى وقتها.

واستعرضت المجلة مسيرة العين وشباب الأهلي نحو المباراة النهائية، إلى جانب أبرز النجوم الذين يتقدمون الفريقين، مع الاعتماد على استعراض الإحصاءات الرقمية، سواء للفريقين أو البطولة نفسها.

كما تحتوي المجلة على العديد من الأبواب الأخرى المرتبطة بالحدث، والتي من شأنها أن تقدم التفاصيل اللازمة كافة للقراء.

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