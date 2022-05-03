دانيلو.. أوقات رائعة في المدينة الخضراء

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يقضي المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا، لاعب نادي العين، أوقاتاً رائعة مع عائلته بالإمارات، وتحديداً في مدينة العين الخضراء، وذلك بعد أربعة شهور من التحاقه بصفوف الفريق العيناوي، الذي تعاقد معه في يناير الماضي قادماً من نادي شيريف تيراسبول بطل مولدوفا. وعبر اللاعب عن سعادته بالتواجد مع عائلته في العين، حيث الأجواء المثالية والهدوء وكرم أهلها وحفاوتهم، لافتاً إلى أنه لم يشعر بالغربة منذ الأسبوع الأول له في النادي، وقال إنه تعرف على معالم مدينة العين وزار مراكز التسوق، وأصبح لديه عدد من الأصدقاء ويعمل على حفظ بعض مفردات اللغة العربية.

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وشارك المدافع الكولومبي مع العين في 11 مباراة ببطولتي الدوري وكأس رابطة المحترفين بمعدل زمن لعب 942 دقيقة سجل خلالها هدفاً، ورغم ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الماضية، غير أنه سيواجه تحدياً كبيراً للبقاء أساسياً في التشكيلة البنفسجية، في حال استعاد الفريق مدافعه التونسي ياسين مرياح، إذ إن التنافس سيكون قوياً في مركز قلب دفاع العين.

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ويشعر دانيلو أربوليدا بالتفاؤل لارتدائه قميصاً بالرقم (5)، وهو ما أفصح عن سره، موضحاً أنه لعب قبل عامين مع فريق ديبورتيفو باستو، وكان يرتدي قميصاً بنفس الرقم وقدم موسماً متميزاً وتأهل مع فريقه إلى النهائي، وقال: منذ ذلك الوقت فضلت ارتداء قميصاً بهذا الرقم لأنه بالنسبة لي أصبح مرتبطاً بمعانقة الأمجاد.

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