7 أندية على قمة كأس الرابطة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يحمل نهائي كأس رابطة المحترفين للموسم الجاري 2022-2021، والمقرر بين شباب الأهلي والعين على ملعب استاد محمد بن زايد، غداً، الرقم 14 في تاريخ البطولة الممتد من موسم 2008-2009، وتوزعت ألقاب النسخ الـ 13 الماضية، بين 7 أندية، بواقع 5 ألقاب لشباب الأهلي، ولقبين لكل من النصر والوحدة، ولقب واحد لكل من عجمان، الجزيرة، الشباب والعين.

2009-2008: توج العين بكأس النسخة الأولى، بالفوز على الوحدة بهدف وحيد، سجله شهاب أحمد في 3 أبريل 2009.

2010-2009: نال الجزيرة كأس النسخة الثانية، بفوزه على عجمان بهدفين نظيفين، سجلهما علي مبخوت، وسلطان برغش في 21 مايو 2010.

2011-2010: حصل الشباب على النسخة الثالثة، بفوزه على العين 3-2، في 21 أبريل 2011، وسجل أهداف الشباب، سياو هدفين، وجوليو سيزار، وللعين عصام ضاحي مدافع الشباب بالخطأ في مرماه، وجمعة سعيد.

2012-2011: توج شباب الأهلي بكأسه الأول، بالفوز على الشباب 5-4 بركلات الترجيح، في 21 مايو 2012، بعد التعادل 1-1، وسجل كييزا هدف الشباب، وغرافيتي هدف شباب الأهلي.

2013-2012: فاز عجمان بالكأس في 14 مايو 2013، بتغلبه على الجزيرة 2-1، وسجل هدفي عجمان فونكي سي وبوريس كابي، وهدف الجزيرة ريكاردو أوليفيرا.

2014-2013: فاز شباب الأهلي، بلقبه الثاني في 19 أبريل 2014، بفوز على الجزيرة 2-1، وسجل للبطل غرافيتي وإسماعيل الحمادي، وللجزيرة علي مبخوت، وشهدت المباراة 8 إنذارات للجزيرة، وطرد لاعبه حسن أمين.

2015-2014: نال النصر الكأس للمرة الأولى في 30 يناير 2015، بفوزه على الشارقة 4-1، وسجل للبطل إبراهيما توري هدفين، وبابلو هيرنانديز، ومحمود خميس من ضربة جزاء، وللشارقة رودريغو كوستا.

2016-2015: نال الوحدة الكأس في 1 أبريل 2016، بفوزه على الشباب بهدف، ضمن أسرع أهداف نهائيات البطولة، وسجله نيفيس دينيلسون في الدقيقة الأولى، في مباراة شهدت طرد لاعبه فالديفيا.

2017-2016: حصل شباب الأهلي على الكأس الثالثة، في 1 أبريل 2017، بفوزه على الشباب بهدفين نظيفين، سجلهما ماكيتي ديوب.

2018-2017: فاز الوحدة بالكأس الثانية في 29 مارس 2018، بفوزه على الوصل 2-1، وسجل هدفيه طارق الخديم وتيغالي، وللوصل رونالدو مينديز، وشهدت المباراة طرد أحمد راشد ومحمد صلاح من الوحدة.

2019-2018: توج شباب الأهلي بالكأس الرابعة في 22 مارس 2019، متخطياً الوحدة 3-1 في الوقت الإضافي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وأحرز أهداف البطل لوفانور وخيمي ايوفي، وليوناردو دا سيلفا بالخطأ في مرماه، وسجل هدف الوحدة تيغالي، وطرد لاعبه ليوناردو.

2020-2019: حصل النصر على كأسه الثانية، في 17 يناير 2020، بفوز على شباب الأهلي 2-1، وسجل لاعبه نيغريدو، أسرع أهداف البطولة في الثانية 7، وتعادل لشباب الأهلي يوسف جابر، ثم أحرز توزي هدف الفوز للنصر.

2021-2020: توج شباب الأهلي بكأسه الخامسة، بفوزه على النصر 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبي في 9 أبريل 2021.

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