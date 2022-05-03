المحترفون في العيد.. «لا وقت للراحة»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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رفع اللاعبون في أندية المحترفين خلال عيد الفطر المبارك شعار «لا وقت للراحة»، حيث سيكون الأسبوع حافلاً بالعديد من الأحداث الكروية والمباريات في مقدمتها المواجهة المشتعلة في نهائي كأس رابطة المحترفين بين العين وشباب الأهلي غداً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إلى جانب مباريات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين التي تقام أيام الخميس والجمعة والسبت في نهاية الأسبوع الجاري.

ولن يحظى اللاعبون بكثير من الوقت في إجازة العيد، نظراً لارتباطهم بالتحضيرات التي تسبق المباريات من حصص تدريبية ومعسكرات، لا سيما وأن المرحلة المقبلة تعتبر حرجة ومصيرية للعديد من الفرق وتتطلب تركيزاً مضاعفاً، خصوصاً وأن العين رغم تصدره جدول الترتيب في الدوري بفارق 7 نقاط، إلا أن جميع الاحتمالات واردة في الجولات المقبلة، وكذلك هو الحال بالنسبة للأندية التي تصارع من أجل البقاء رغم صعوبة الموقف أمام فريقي الإمارات والعروبة.

وحرص معظم اللاعبين على استثمار الفرصة في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك لزيارة الأقارب والأصدقاء بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، وأخذ قسط من الراحة قبل استئناف التدريبات في الفترة المسائية استعداداً للمباريات المقبلة.

مواجهة مهمة

وقال اللاعب عبدالله خميس مدافع فريق الوصل، إنه تنتظرهم مواجهة مهمة أمام فريق النصر الخميس المقبل على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، مما يتطلب منهم مواصلة التدريبات بتركيز عال وجاهزية بدنية كبيرة استعداداً للمباراة المرتقبة التي تقام بعد أيام معدودة من شهر رمضان المبارك، ومن الصعب أن يركن اللاعب للراحة لفترة طويلة حرصاً على المحافظة على مستواه، مشيراً إلى أنهم كلاعبين نالوا فرصة الاستمتاع بأجواء العيد في النصف الأول من أول يوم عيد الفطر، قبل أن يستأنفوا التدريبات في الفترة المسائية من اليوم نفسه في النادي.

وأضاف لـ «البيان» أن اللاعب في أول أيام عيد الفطر يحرص على ضبط الساعة البيولوجية لموعد النوم باكراً بعد الانتهاء من طقوس العيد والتدريبات في الفترة المسائية، مشدداً على أهمية دخول اللاعب أجواء التدريب مع زملائه بمعنويات عالية خصوصاً بعد نيل قسط كاف من الراحة وقضاء وقت ممتع مع الأسرة في أجواء رائعة منذ صلاة العيد في الصباح، كما أن الأجواء في التدريبات تبدو حماسية وممتعة ولا تخلو من طقوس العيد عبر تبادل التهاني مع زملائه في الفريق والجهازين الفني والإداري في هذه المناسبة السعيدة.

تنظيم الوقت

وأشار عبدالله خميس إلى أن اللاعب المحترف ينصب تركيزه في المقام الأول على كرة القدم، وعليه أن يحترم موعد التدريبات والأدوار المطلوبة بعيداً عن أي مناسبات ومهما كانت الظروف، وبالإمكان الاستمتاع لساعات قليلة بعد انتهاء التدريبات في الفترة المسائية، مشدداً على ضرورة تنظيم الوقت وضبط ساعات النوم قبل موعد المعسكر الذي يسبق المباراة بنحو 24 ساعة.

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