العين زعيم الصدارة في تاريخ «المحترفين»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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نجح العين في الحفاظ على صدارة دوري أدنوك للمحترفين للجولة الـ 20 توالياً، ليعادل رقمه الذي حققه في موسم 2013-2012، باعتلاء صدارة المسابقة في 20 جولة متتالية، في مشواره الموسم الحالي نحو تحقيق لقبه الرابع عشر في تاريخه. ووفقاً لإحصائية أجرتها «البيان» حول صدارة جدول ترتيب الدوري منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009، يأتي العين في مقدم أكثر الأندية اعتلاء لصدارة المسابقة، بحسب عدد الجولات، إذ نجح «الزعيم» في أن يتصدر جدول الدوري في 108 جولات، من إجمالي 313 جولة، أقيمت في دوري المحترفين، بعد استثناء موسم 2019 - 2020، الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة «كورونا».

تفوق

ويتفوق العين بفارق كبير عن كل أندية المحترفين في عدد الجولات التي تصدر خلالها الدوري بمسمياته المختلفة، على مدار 13 موسماً، ولكنه ليس الأكثر حفاظاً على الصدارة في عدد الجولات المتتالية، إذ يأتي في المرتبة الثانية، بعد شباب الأهلي.

ووصل العين في الموسم الحالي إلى 20 جولة متتالية على قمة دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن اعتلى صدارة جدول الترتيب منذ الجولة الثانية وحتى الجولة 21 الأخيرة، عقب فوزه بهدف نظيف على شباب الأهلي، إذ حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 4، وخسر واحدة، واقترب كثيراً من تحطيم رقم شباب الأهلي، المدون باسمه كأكثر الأندية تحقيقاً للصدارة في 24 جولة متتالية، كرقم قياسي، وذلك في موسم 2014 -2013، وتوج «الفرسان» باللقب حينها.

وأمام العين فرصة كبيرة لكسر هذا الرقم، خصوصاً أن المتبقي من عمر الموسم الحالي 5 مباريات، ويحتاج للحفاظ على صدارته الحالية 4 جولات إضافية، لمعادلة رقم شباب الأهلي، و5 جولات للانفراد بالرقم الجديد، لا سيما أن فارق النقاط مع الوحدة الوصيف 7 نقاط، وبالتالي، فإن العين ضمن الوصول إلى 22 جولة متتالية على أقل تقدير، وفي حال استكماله لمشواره الناجح الموسم الحالي، بعدم التعثر في الجولات الثلاث الأخيرة، فسيصل لرقم قياسي جديد في تاريخه.

الجزيرة يأتي في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأندية تصدراً لعدد جولات دوري المحترفين، بـ 68 جولة، أبرزها في موسم 2011-2010، الذي شهد تتويجه بلقبه الأول، عندما تصدر المسابقة في 19 جولة، منها 18 جولة متتالية، إذ شهد ذلك الموسم تصدر الجزيرة في الجولة الأولى، قبل أن يقفز العين للمقدمة في الجولات الثلاث التالية، واستعادها الجزيرة في الجولة الخامسة، وحافظ عليها حتى الجولة 22. وجاء شباب الأهلي ثالثاً في القائمة، بتصدره الدوري في 55 جولة، ويملك الرقم القياسي في عدد الجولات المتتالية في الصدارة بـ 24 جولة، وذلك في موسم 2013-2014، ولم يشاركه في الصدارة حينها سوى نادي الشباب، قبل الدمج بجولتين فقط في بداية الموسم.

21 جولة

وفي المركز الرابع، يأتي الشارقة بتصدره الدوري في 35 جولة، حقق أغلبها خلال موسم 2018-2019، الذي توج فيه باللقب، عندما اعتلى عرش المسابقة في 21 جولة، منها 14 جولة متتالية، وكرر نفس السيناريو في الموسم الماضي، منذ نهاية المرحلة الرابعة، وحتى الجولة 17، فرض الشارقة نفسه ملكاً للقمة، احتكر قمة الترتيب 14 جولة، قبل أن يتنازل عنها لصالح الجزيرة، الذي حصد المركز الأول، مع نهاية المرحلة 18، وتصدر الترتيب في 8 جولات. ورغم فوز الوحدة بلقب الدوري في موسم 2009-2010، إلا أنه لم ينجح في تصدر المسابقة سوى في 9 جولات، وجاءت متأخرة، اعتباراً من الجولة 14، التي اقتنص خلالها الصدارة من منافسه الجزيرة، وجاء الوحدة خامساً في القائمة، بتصدره الدوري في 25 مرحلة.

وبخلاف الأندية الخمسة، العين والجزيرة وشباب الأهلي والشارقة والوحدة، الذين استحوذوا على أغلبية صدارة جولات الدوري، فقد تباينت الصدارة بين عدد من الأندية، وبعدد قليل من الجولات، حيث تصدر الوصل المسابقة في 9 جولات، طوال تاريخ دوري المحترفين، ثم الشباب وبني ياس في 4 جولات، والنصر في 3 جولات، فيما وضع الظفرة اسمه ضمن الأندية التي تصدرت الدوري في مرة وحيد، إلى جانب الشعب، قبل الدمج الذي تصدر الجدول في الجولة الأولى من موسم 2012-2013.

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