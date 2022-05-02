8000 مشجع جاهزون لمؤازرة العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد اجتيازه لأقوى وأصعب عقباته في طريقة لمنصة التتويج بدرع الدوري للمرة 14 في تاريخه، إثر فوزه على ضيفه شباب الأهلي السبت الماضي، بالجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، ليغرد وحيداً في الصدارة برصيد (52 نقطة)، مستعيداً فارق النقاط السبع بينه ووصيفه، يواجه العين تحدياً أقوى، عندما يقابل نفس الفريق بعد غد الأربعاء على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في نهائي كأس رابطة المحترفين، وهو يأمل في تكرار فوزه على فرسان دبي، واعتلاء منصة تتويج البطولة للمرة الثانية في تاريخه، ومن المؤكد أن فوزه الأخير، سيكون له تأثيره الإيجابي في معنويات الفريق وثقة اللاعبين بأنفسهم.

3383

وبعد استيفائها عقوبة لجنة الانضباط بنهاية مباراة شباب الأهلي الأخيرة، أعدت جماهير العين عدتها لمساندة الفريق في نهائي كأس رابطة المحترفين، وأكدت مصادر مطلعة، أن عدد التذاكر التي ابتاعها أنصار الفريق البنفسجي وصل حتى يوم السبت الماضي إلى (3383) تذكرة، فيما يتم التخطيط لحضور نحو (8000 مشجع) في المدرجات يوم المباراة، وينتظر أن يبدأ زحف جمهور العين إلى العاصمة أبوظبي صباح يوم المباراة، لحجز أماكنهم مبكراً في مدرجات الاستاد، وهم يأملون في العودة من هناك بمسيرات الفرح، احتفالاً بأول ألقاب الفريق بعد ثلاثة مواسم، غاب فيها العين عن منصات التتويج. وأكد عبد الله علي مشرف الفريق الأول، أن لاعبي العين متحفزون لعودة الجماهير إلى المدرج العيناوي، موضحاً أن جمهور العين هو السبب الرئيس في انتصارات الفريق، والوصول إلى منصات التتويج على مر التاريخ.

لا وقت للراحة

ولم يهدر العين وقتاً للراحة والتقاط أنفاسه بعد مباراة شباب الأهلي، إذ عاد في اليوم التالي مباشرة لمناوراته الميدانية، استعداداً للنهائي المرتقب، وسيتابع تحضيراته اليوم بمران رئيس يجريه على الملعب قبل التوجه للعاصمة أبوظبي، وأوضح مشرف الفريق الأول، أن برنامج إعداد الفريق قبل انطلاقة الموسم، كان واضحاً، وأي تغيير في الروزنامة كان يتبعه تحديث فوري على البرنامج، وقال: الإعداد لنهائي الكأس، بدأ فعلياً مع صافرة نهاية مباراتنا في الجولة 21 من مسابقة الدوري، وكما تعلمون أن المساحة الزمنية الفاصلة ما بين المباريات في هذه المرحلة الحاسمة، قصيرة جداً، لذلك تعاهد الجميع على الاستمرار بنفس الروح والتركيز والجدية، والرغبة القوية في متابعة النتائج الإيجابية.

إشادة

وأشاد مشرف العين، في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي، بحالة التركيز العالية، وروح القتال التي أظهرها لاعبو العين في مباراتهم الأخيرة أمام شباب الأهلي، ما قاد لتحقيق فوز ثمين، وحصد ثلاث نقاط غالية، أعادت الأمور لوضعها الطبيعي، في المحافظة على فارق السبع نقاط بين العين وملاحقه المباشر، وأكد في الوقت نفسه، أن الحديث عن اللقب لا يزال مبكراً، قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز