استطلاع "البيان": 52 % يرشحون شباب الأهلي للفوز بكأس رابطة المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رشحت الجماهير شباب الأهلي للفوز بكأس رابطة المحترفين لكرة القدم عندما يلتقي مع العين بعد غدٍ الأربعاء، في المباراة النهائية على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وذلك بعدما بلغت نسبة إجمالي التصويت 52% لـ«لفرسان دبي»، مقابل نسبة تصويت 48% للعين.

ورجحت أصوات الجماهير عبر موقع «البيان»، فوز شباب الأهلي بنسبة 61%، مقابل 39% للعين، فيما رجحت أصوات الجماهير عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، فوز العين بنسبة 57 %، مقابل 43 % لشباب الأهلي.

بدوره، رشح عادل حديد لاعب منتخبنا الوطني والشارقة الأسبق، العين للفوز بكأس رابطة المحترفين، متوقعاً في الوقت نفسه مباراة قوية وكبيرة بين الفريقين على اللقب، والذي يملك شباب الأهلي رقمه القياسي، بالفوز به 5 مرات مقابل مرة واحدة فقط توج فيها العين بطلاً لكأس المحترفين.

وقال حديد: «ننتظر مباراة تنافسية قوية بين طرفي نهائي الكأس، بين العين متصدر ترتيب دوري أدنوك، الذي تقريباً حسم درع البطولة، وشباب الأهلي، المنتشي بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا منذ أيام قليلة، وظهر بمستوى جيد، واستعاد الكثير من مستواه في البطولة القارية». وأضاف: «أتوقع فوز العين بالكأس، لأنه يملك لاعبين وقدرات وإمكانات عالية، ولديه البديل الجاهز من خلال عدد من البطولات المحلية التي شارك فيها هذا الموسم، ما أسهم في تجهيز لاعبيه بالمستوى الكافي لتقديم مباراة قوية، وهو ما شاهدناه أول من أمس، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين».

وتابع: «لا يمكن أيضاً أن نتجاهل حظوظ شباب الأهلي، لأنه يملك كذلك لاعبين جيدين، ولكن خروجه من المنافسة على درع الدوري، وفقدانه كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كاد يهزمه نفسياً، قبل تألقه الآسيوي، والذي أسهم في ارتفاع معنويات لاعبيه، مع استعادة تألق نجمه عمر عبدالرحمن «عموري» للكثير من مستواه الفني، ولكن «فاكهة» الكرة الإماراتية لا يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت لاستعادة قوته البدنية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز