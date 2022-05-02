أداء قضاة الملاعب تأثر بفترة توقف الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأثر أداء قضاة الملاعب بفترة توقف دوري أدنوك والتي اقتربت من 3 أسابيع بسبب مشاركة بعض الأندية في دوري أبطال آسيا، فجاء المستوى دون الطموح في عدد من مباريات الجولة 21، وبشكل خاص في مباراة بني ياس مع الجزيرة والتي شهدت العديد من الحالات التحكيمية المؤثرة في سير ونتيجة المباراة، حيث تم إلغاء هدف صحيح لبني ياس بعد تدخل خاطئ من حكم الفيديو، وتسرع الحكم «رغم أنه من الكفاءات التحكيمية الشابة» في احتساب هدف التعادل للجزيرة حيث لم يكن الفريق السماوي قد انتهى من ترتيب إجراءات استئناف اللعب.

كما شهدت مباراة العين مع شباب الأهلي عدم التعامل مع حالات الخشونة التي ارتكبها اللاعب أحمد برمان والذي كان يستحق أكثر من إنذار ومن ثم الطرد ولكنه لم ينل أياً منهما، وتأخر الحكم في قرار طرد اللاعب لابا للإنذار الثاني ودار جدل كبير حول الجهة التي قامت بلفت نظر الحكم للواقعة «الصحيحة» هل هو مساعده أم تقنية الفار حيث إن الأخيرة لا يحق لها التدخل في مثل تلك الأمور، كما لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الإمارات في مباراته أمام الوصل.

كما شهدت الجولة بعض حالات تدخل خاطئ من حكام الفيديو مما يضع حكم الساحة في موقف صعب، وحالات أخرى كانت تستحق التدخل ولم يتم التعرض لها مما يكون له تأثير سلبي على سير المباراة، عموماً هذه دروس مستفادة يجب مراعاتها من قبل الإدارة الفنية للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة حتى لا تهدر جهود بعض الفرق نتيجة تلك الأخطاء.

حالات تحكيمية

● هدف العين الوحيد في مرمى شباب الأهلي صحيح، حيث إن احتكاك اللاعب لابا مع بعض لاعبي الدفاع طبيعي.

● لا توجد شبهة تسلل في هدف الشارقة الأول بمرمى العروبة، رغم دقة الحالة وصعوبتها.

● طالب لاعبو اتحاد كلباء بركلة جزاء في مباراة فريقهم أمام النصر، ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

● وفق الحكم في احتساب ركلة جزاء صحيحة للوصل في مباراته أمام كلباء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز