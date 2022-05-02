فواز عوانة: لا أعرف لماذا ألغى الحكم هدف خيمينيز!

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد فواز عوانة قائد فريق بني ياس أنه لا يمكنه القول بوجود تحيز تحكيمي ضد فريق بني ياس، ولكن هناك العديد من القرارات التي أثارت الجدل في مباريات السماوي ليس في الموسم الحالي وإنما على مدار الموسمين الماضيين، مشيراً إلى أنه لا يمكنه توجيه اللوم لمدرب الفريق الروماني دانييل إيسايلا الذي حصل على بطاقة صفراء خلال المباراة بسبب العصبية نتيجة تلك القرارات.

اعتراضات

وتعادل بني ياس والجزيرة 1-1 أول من أمس في ختام الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة شهدت اعتراضات من فريق بني ياس ضد عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وقال عوانة في تصريحاته عقب اللقاء في تعقيبه عما إذا كان بني ياس يعاني من التحكيم: «أعتقد أن القرارات التحكيمية الجدلية في مباريات بني ياس منذ الموسم الماضي وليس الحالي فقط، لا أقول إن هناك تحيزاً، وطبيعي الأخطاء تضيع مجهود الفريق بالكامل، ونحن كقادة الفرق نحاول مساعدة الحكام لتقديم أداء جيد ومباريات كبيرة، ولكن كرة القدم بها أخطاء نأمل تقليلها وإصلاحها».

فرص

وأضاف:«بني ياس قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول وحصلنا على فرص عدة، وكان بإمكاننا إنهاء الشوط بأكثر من هدف واحد، ولكن في النهاية نقطة التعادل أفضل من لا شيء».

وتابع:«لا أعرف لماذا ألغى الحكم هدف بني ياس الثاني الذي أحرزه خيمينيز، وأعتقد لم يكن هناك تداخلاً في اللعبة، كما أن هدف علي مبخوت كنا نلعب على صافرة الحكم، بالطبع التعليق على التحكيم ليس من اختصاصي ولكن من المفترض أن يمنح الحكم اللاعبين الوقت الكافي لتجهيز حائط الصد قبل تسديد الكرات الثابتة».

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