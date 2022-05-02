الجولة 21.. قبضة العين

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحكم فريق العين الأول لكرة القدم، قبضته على قمة الترتيب العام لفرق دوري «أدنوك» للمحترفين في الإمارات، بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدف دون رد على ضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 21 من البطولة، رافعاً رصيده إلى النقطة 52، مبتعداً عن أقرب منافسيه، الوحدة، بفارق 7 نقاط.

الدرع 14

وبوصوله إلى النقطة 52، بات الزعيم بحاجة إلى حصد 9 نقاط فقط من أصل 15 نقطة متاحة له في الجولات الخمس الأخيرة من مشوار قطار الدوري، لمعانقة الدرع 14 طوال مسيرته الحافلة بـ 13 درعاً سابقة من دوري الإمارات، فيما يتوجب على منافسه، الوحدة، نيل جميع النقاط الـ 15 المتاحة له في الجولات الخمس، في مقابل تعثر العين في 3 جولات على الأقل.

إصرار الوحدة

ورغم أن فارق النقاط الـ7، يبدو كبيراً مع العين، إلا أن فريق الوحدة، يواصل وبإصرار واضح، «لعبة» المطاردة، ثقة منه بمقدرته على «ردم» تلكم «الهوة» في الرصيد، وأملاً في أن تشهد الجولات الخمس المتبقية من مشوار دوري «أدنوك»، أكثر من تعثر للعين المتصدر، وهو «السيناريو» الذي لا يمكن استبعاده أو إغفال حدوثه من عالم مباريات «الساحرة المسايرة»!

صراع ثنائي

وفيما التنافس على أشده بين العين ومطارده الوحدة، يدور صراع ثنائي على مقربة من الزعيم والعنابي، وذلك بين الجزيرة والشارقة، صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي بذات الرصيد البالغ 42 نقطة لكل منهما، وكلاهما يسعى وبقوة إلى تخطي صاحب المركز الثاني، الوحدة، شريطة تحقيق الفوز في الجولات الخمس، مع انتظار تعثر العنابي في جولة أو أكثر لشغل مركز الوصافة خلف المتصدر العين.

حسم مشروط

وما يحسب للشارقة، أنه حقق كل المراد منه في الجولة 21 لدوري «أدنوك» بفوز خماسي كاسح على ضيفه العروبة، فيما «اقتنص» الجزيرة نقطة ثمينة من مضيفه بني ياس، أبقت حامل درع النسخة الماضية، في دائرة المنافسة ليس على المركز الثالث والوصافة فحسب، ولكن أيضاً على حسم معركة المحافظة على الدرع لمصلحته، ولكن بشروط تبدو في أغلبها صعبة جداً، لكنها ليست مستحيلة، وهي نفس «حسبة» شريكه في رصيد النقاط الـ 42، الشارقة!

خارج المربع

وبينما يحتدم الصراع بين الرباعي، العين والوحدة والجزيرة والشارقة، على المراكز الأربعة الأولى، بات فريق شباب الأهلي، خارج مربع أقرانه الأربعة الكبار برصيد 30 نقطة فقط، وبفارق 12 نقطة عن صاحبي المركزين الثالث والرابع، الجزيرة والشارقة، و15 نقطة عن الوصيف الوحدة، و22 نقطة عن المتصدر العين، وبما يعني أن «الفرسان»، لن يصلوا إلى أبعد من المركز الثالث بأي حال من الأحوال، ولكن في حال تحقيق «سيناريو» غاية في الصعوبة، يتمثل في فوز شباب الأهلي في جميع مبارياته الخمس، في مقابل خسارة الجزيرة والشارقة في كل مبارياتهما في البطولة!

سباق «النجاة»

وبعد اتضاح صورة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في دوري «أدنوك» بين الرباعي، العين والوحدة والجزيرة والشارقة، انحصر سباق «النجاة» من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بين 4 فرق أيضاً، وبدرجة كبيرة جداً، وفقاً لرصيد كل فريق من النقاط، ومدى صعوبة وقوة مباريات كل منهم في الجولات الخمس المتبقية لكل فريق في مشوار البطولة.

أبرز المرشحين

ويضم الرباعي الساعي إلى «النجاة» من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فرق الإمارات صاحب المركز 14 الأخير، وهو «أبرز» المرشحين لمغادرة دوري المحترفين، وفقاً لرصيده من النقاط، والبالغ 9 نقاط فقط، والعروبة صاحب المركز 13 برصيد 10 نقاط، وهو أيضاً، مرشح «بارز» لمرافقة «الصقور» إلى دوري الدرجة الأولى، والظفرة وخورفكان صاحبي المركزين 12 و11 برصيد 18 و21 نقطة على التوالي.

نظرة متأنية

وبنظرة متأنية إلى لائحة الترتيب العام لفرق دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، وبعيداً عن صراع مربع الأربعة الكبار، والرباعي الساعي إلى «النجاة» من شبح الهبوط، يبدو الوضع لكبيرين آخرين من كبار كرة الإمارات، الوصل والنصر، مؤلماً جداً، ليس لأنهما يحتلان المركزين السادس والتاسع برصيد 29 و26 نقطة على التوالي، فحسب، ولكن لأن «محاولة»، مجرد «محاولة»، عودتهما معاً، أو أي منهما إلى دائرة المنافسة، أو لعب دور «المنافس»، تبدو أيضاً غائبة وبمستوى مؤلم لجماهيرهما وللمتابعين لشؤون وشجون كرة القدم الإماراتية!

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز