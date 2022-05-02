الهرمودي مرشح لإدارة نهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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علم «البيان الرياضي» أن الحكم محمد الهرمودي يعد من أقوى المرشحين لإدارة نهائي كأس رابطة المحترفين، والذي يجمع فريقي العين وشباب الأهلي، والذي سيقام مساء الأربعاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، تحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد». ويعد محمد الهرمودي من الحكام الشباب المميزين هذا الموسم، ويقدم أداء تحكيمياً متطوراً من خلال قيادته للعديد من المباريات المهمة محلياً، ويعتبر هذا أول نهائي يقوم بإدارته في حال تم اعتماد ترشحه من قبل لجنة الحكام.

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