«عيدية» للجماهير في نهائي كأس المحترفين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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خصصت رابطة المحترفين جوائز كبرى لجماهير نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع العين وشباب الأهلي، الأربعاء المقبل باستاد محمد بن زايد، عبر السحب على التذاكر الإلكترونية، تقدر الجوائز المالية بعشرين ألف درهم، ستكون من نصيب اثنين من المشجعين، بالإضافة إلى جوائز عينية عبارة عن أجهزة لوحية، هواتف ذكية، وإقامة في فندق ريكسوس، وسيتم توزيع «عيدية» للمحظوظين من الجماهير، المشاركين في الفعاليات المصاحبة في منطقة الجماهير، والمقامة بشعار «بشوفتكم يحلى العيد».

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