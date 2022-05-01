بدر طبيب: تكليفي بتدريب «الصقور» دعم للمدرب المواطن

المصدر: رأس الخيمة - احمد عيسى

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قال بدر طبيب مدرب فريق الإمارات بعد تعيينه مؤخراً خلفاً للمصري أيمن الرمادي، إن تكليفه بتدريب «الصقور» يمثل دعماً للمدرب المواطن، وثقة كبيرة في قدراته، ذاكراً أنه سيبذل قصارى جهده مع لاعبيه من أجل الظهور بمستوى جيد في المباريات الخمس المتبقية بدوري أدنوك للمحترفين.

وشكر طبيب، إدارة نادي الإمارات بقيادة يوسف البطران، رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة كرة القدم، على الثقة، ومنحه شرف تدريب الفريق، مؤكداً أن هذه الثقة وضعته أمام تحد كبير يأمل أن يتجاوزه بنجاح، وشكر طبيب المدرب أيمن الرمادي على فترة عمله السابقة وقال: الرمادي «معلمي» استفدت منه كثيراً عندما دربني كلاعب في فريق رأس الخيمة وعندما عملت مساعداً له في الفترة الماضية وأتمنى له التوفيق في مشواره المقبل.

لن نستسلم

وأكد مدرب الصقور عدم الاستسلام لشبح الهبوط من الدوري الذي يحتل فيه الفريق المركز الأخير برصيد 9 نقاط، قبل 5 جولات من النهاية، وقال: ما دام أن الفرصة موجودة لن نستسلم وسنقاتل حتى النهاية، صحيح أن المهمة صعبة جداً، لكن التجارب علمتنا انه لايوجد مستحيل، يجب أن نعمل وأن نجتهد خلال المباريات المتبقية وفي النهاية كل شئ بيد الله.

ورأى بدر طبيب أن فريقه كان يستحق مركزاً أفضل في جدول ترتيب الدوري، ذاكراً انه يمتلك مجموعة متميزة من العناصر الوطنية، وحظى باهتمام ودعم كبيرين من إدارة النادي، وأضاف: حتى على مستوى الأجانب تم التعاقد مع لاعبين أصحاب تجارب جيدة في الدوريات التي كانوا يلعبون بها وكانت لديهم مشاركات دولية مع منتخباتهم لكن التوفيق لم يحالف الفريق بشكل عام، كما أن الإصابات المتعددة أثرت على النتائج.

ووعد مدرب الصقور ببذل أقصى جهد مع اللاعبين والكفاح المستمر لأجل بقاء الفريق في الدوري، مؤكداً أن جمهور نادي الإمارات يستحق أن يفرح بنتائج إيجابية لأنه جمهور وفي، مؤكداً أنه ولاعبوه سيبذلون أقصى ما عندهم حتى يكون الفريق مشرفاً في أدائه ونتائجه، وأضاف: علينا أن ننسى الماضي وكل النتائج السابقة وأن نركز فقط في كل مباراة وأن نخوضها كأنها نهائي كأس وبعدها سنرى ما يحدث.

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