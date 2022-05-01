الشاجي: زيادة فرق الهواة منحت الدوري إثارة وقوة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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أشاد أحمد الشاجي حارس مرمى الحمرية، بالمستوى الذي قدمته فرق دوري الدرجة الأولى، واعتبر أن زيادة عدد الفرق منحت الدوري إثارة كبيرة، وقال: دوري الأولى تطور، ولا شك أن خوض عدد أكبر من المباريات له تأثيره الإيجابي ودوره في هذا التطور، إلى جانب ارتفاع سقف الطموح لدى الفرق والرغبة الكبيرة في المنافسة على الصعود.

واعتبر الشاجي، أن دبا الفجيرة والبطائح استحقا الصعود، متمنياً حظاً أوفر لبقية الفرق، ورأى الشاجي أن الحمرية افتقد الحظ في الموسم الحالي، مؤكداً أنه فريق جيد وقدم مباريات جيدة لكن التوفيق تخلى عنه في أكثر من مباراة مهمة وحاسمة، مشدداً على أن الحمرية بنى فريقاً يمكن الرهان عليه، متوقعاً أن يكون منافساً قوياً على الصعود الموسم المقبل، كما أثنى الشاجي على جهود الإدارة، وقال إنه كان يأمل صعود الفريق لرد الدين لها، كما أشاد بالجهازين الإداري والفني وبزملائه ودعاهم إلى الاستمرار في العمل من دون يأس.

كما أكد الشاجي، أن القادم سيكون أفضل وعن تألقه للعام الثالث مع فريق الحمرية وترشيحه للقب أفضل حارس في دوري الأولى، مبيناً أنه يحاول دائماً أن يقدم أفضل ما لديه، ولذلك يتدرب بجدية ويحافظ على لياقته ويتناول طعاماً صحياً، إلى جانب خوض برنامج إعدادي قبل بداية الموسم، كما كشف أنه سيتوقف لأيام قليلة عن الكرة بعد نهاية الموسم ويخضع نفسه لبرنامج إعداد بحيث يكون في وضع بدني جيد عندما يبدأ إعداد فريقه، واعتبر أن ترشيحه للقب أفضل حارس بالدوري أمر محفز ودافع لتقديم الأفضل دائماً، وعن وجهته المقبلة، بين أنه ما زال لاعباً في الحمرية وعقده ينتهي بعد شهر من الآن.

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