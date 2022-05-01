فوز النجوم وفليتوود على جلف يونايتد في «الدرجة الثالثة»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس السبت مرحلة الذهاب للدور نصف النهائي لمسابقة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، والتي أسفرت عن فوز فريق النجوم على فريق جلف يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب مدرسة أب تاون.

ونجح فريق فليتوود يونايتد من تحقيق الفوز على فريق الدعم الرياضي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول «الجمعة» على ملعب نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وتُقام مرحلة الإياب 8 مايو المقبل، حيثُ يلتقي فريقا جلف يونايتد والنجوم الساعة 7:00 م على ملعب نادي الرماية بمنطقة جبل علي، وفليتوود يونايتد والدعم الرياضي الساعة 8:00 م على ملعب مدينة دبي الرياضية.

وتُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين (ذهاب وإياب) وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بنفس نتيجة مباراة الذهاب يتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة لحسم التعادل، أما في حالة تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب فتطبق قاعدة الأفضلية للهدف المسجل في ملعب الفريق المنافس.

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