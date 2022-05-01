إيسايلا: أجد صعوبة في وصف ما حدث..والجهاز الفني للجزيرة اعتذر لي بعد المباراة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اكتفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ببني ياس، الروماني دانييل إيسايلا، بتصريح مقتضب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه مع الجزيرة.

وقال إيسايلا عقب اللقاء:" أجد صعوبة في وصف ما حدث خلال المباراة، وأكتفي بجملة واحدة وهي أن جميع أفراد الجهاز الفني للجزيرة جاءوا إلى واعتذروا لي بسبب نتيجة التعادل التي انتهت عليها المباراة، وما حدث خلال اللقاء نتيجة الحالات التحكيمية، واكتفي بقول ذلك".

وتعادل بني ياس والجزيرة إيجابياً 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة شهدت عدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، واعتراضات شديدة من لاعبي بني ياس خاصة في هدف التعادل الذي أحرزه علي مبخوت وإلغاء هدف لمصلحة السماوي عن طريق نيكولاس خيمينيز

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