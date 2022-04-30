لابا يقود العين لفوز صعب وثمين على شباب الأهلي

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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سجل التوغولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين هدفا في الدقيقة (29) ليقود فريقه لفوز صعب وثمين على ضيفه شباب الأهلي، مساء السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة أقترب الزعيم العيناوي أكثر من لقب الدوري بعد أن استعاد فارق النقاط السبع بينه ووصيفه في الترتيب رافعا رصيده إلى (52 نقطة)، بينما بقي شباب الأهلي برصيد (30 نقطة)، وشهدت المباراة طرد لابا كودجو، بالبطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الشوط الأول

دخل الفريقان لملعب المباراة وكلاهما يطمح في الفوز وحصد النقاط الثلاث لخدمة أهدافه، فالعين المتصدر كان يأمل في استعادة فارق النقاط السبع بينه ووصيفه، فيما سعى شباب الأهلي لرفع رصيده من النقاط والتقدم خطوة في سلم الترتيب، وبدا الأخير في حالة أفضل وكان الأكثر استحواذا على الكرة والأخطر في محاولاته الهجومية إذ صنع أكثر من فرصة أمام المرمى العيناوي غير أن ختام الهجمة لم يكن بالصورة المأمولة، وبالمقابل لم يظهر العين بالمستوى المأمول، غير أن ذلك لم يمنعه من الوصول للمرمى عن طريق لابا كودجو، لينتهى الشوط بتقدم الفريق البنفسجي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عما كانت عليه في الأول حيث بدا شباب الأهلي مسيطرا على مجريات اللعب وتعددت محاولاته لإدراك التعادل خصوصا بعد التغييرات التي أجراها مدربه لتضيع له فرص عدة أمام مرمى العين الذي كان أكثر ميلا للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي لم تخل من خطورة حيث أضاع محمد عباس، ورحيمي، ولابا فرصا عدة لتأمين تقدم الفريق البنفسجي إذ تألق الحارس ماجد ناصر في التصدي للتسديدات العيناوية، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية للاعب العين لابا كودجو، وطرده من الملعب.

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