تعادل بني ياس والجزيرة في مباراة مثيرة للجدل تحكيمياً

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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تعادل بني ياس والجزيرة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد بني ياس بالشامخة بأبوظبي، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

أنهى بني ياس الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه أحمد ربيع بعد مرور 6 دقائق على صافرة البداية، إذ كان السماوي الطرف الأفضل أغلب فترات الشوط الأول، وأهدر أكثر من فرصة هدف محقق، مستغلاً المساحات الشاسعة في دفاع الجزيرة الذي واصل ظهوره بمستوى سيء.

وتعادل علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 64 من كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، وسط جدل تحكيمي واعتراضات شديدة من لاعبي بني ياس وجهازهم الفني، بعدما سدد مبخوت الكرة في الشباك وسط عدم انتباه من لاعبي بني ياس وقت استكمال الحائط.

وشهد اللقاء أكثر من حالة مثيرة للجدل بعدما ألغى حكم المباراة هدفاً لبني ياس في الدقيقة 56 عن طريق خيمينيز بداعي ارتكاب مخالفة على مدافع السماوي خالد العطاس، بعد العودة لتقنية الفيديو، إذ استغرق الحكم أكثر من 4 دقائق قبل اتخاذ قراره بإلغاء الهدف.

واستمر الجدل حتى الثواني الأخيرة حين احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الجزيرة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع قبل أن يعود لإلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 42 نقطة محافظاً على المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما رفع ني ياس رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

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