الشارقة يبصم على "العيدية" بخماسية في مرمى العروبة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير-غلام كاركر

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لم يجد الشارقة صعوبة في الفوز على منافسه العروبة بخمسة أهداف دون ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت بإستاد الشارقة مساء السبت حيث نجح الشارقة في حسمها من الشوط الأول برباعية دون رد ثم أضاف الهدف الخامس في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة متساوياً مع الجزيرة وبقي العروبة في 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وصمد العروبة في نصف الشوط الأول بفضل تضييق المساحات والتركيز على الناحية الدفاعية قبل أن يخترق الشارقة الجدار الدفاعي بلعبة ثابتة نفذها برنارد قابلها المدافع جوستافو برأسه في مرمى الحارس أحمد حمدان في الدقيقة 26 هدف أول ترتب عليه فتح اللعب من جانب العروبة وزيادة الهجوم المكثف للشارقة وعاد البرازيلي برنارد ليضيف الهدف الثاني بتسديدة يسارية من خارج الصندوق في سقف المرمى في الدقيقة، ثم أَضاف كايو لوكاس هدفين على التوالي خلال دقيقتين "42" و"43"، الأول من تسديدة ثابتة من خارج الصندوق على يسار الحارس والثاني بلعبة رأسية اصطدمت باللاعب رضا عطاس وذهبت للمرمى لينتهي الشوط الأول بهذه الرباعية.

وانعكس التقدم الكبير للشارقة في انخفاض إيقاع اللعب من جانب الفريقين، ولم تتغير أفضلية الشارقة في الناحية الهجومية وعاد ليوسع الفارق بالهدف الخامس برأسية من سالم صالح في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بفوز الشارقة على ضيفه العروبة 5-0.

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