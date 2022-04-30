عيسى هلال: البطائح يسعى للاستعانة بكفاءات «شرقاوية»

المصدر: البطائح – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن سعي إدارة نادي البطائح لاستقطاب كفاءات إدارية وفنية تعزز من فرص استمراره في المحترفين والاستفادة من خبرات الرياضيين الموجودة في الشارقة لتعزيز إمكانية تألق الفريق في دوري الأضواء والشهرة. لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعزز من تفوق الفريق وتدعم حظوظه في التواجد مع أندية دوري المحترفين.

وأكد حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح أن صعود الفريق جاء عن جدارة واستحقاق وطوال الموسم لم نفقد الثقة بالجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي طارق الحضيري، وقال: عندما كان الفارق بيننا والعربي المتصدر حينها 11 نقطة وهو فارق كبير كانت تطلعات المدرب الحضيري أكبر وقال: سأضمن الوصول إلى النقطة 64 لضمان بطاقة الصعود وحقق الحضيري وعده وزاده بثلاث نقاط أخرى ولا بد من توجيه الشكر للمدرب واللاعبين والجمهور وكل العاملين بالنادي.

صعوبات

تحدث سعيد العاجل مشرف القطاع الرياضي بنادي البطائح عن الصعوبات التي واجهت الفريق في بداية المشوار والمتمثلة في إصابة البرازيلي تياغو في بداية الموسم والتي سببت أزمة كبيرة حيث أفقدت الفريق عنصر الهداف لكن عزيمة لاعبي الفريق لم تلين وأفراد الفريق لم يقصروا في ظل وجود المدرب الحضيري.

وأكد طارق الحضيري أن انتدابات نادي البطائح كانت نوعية وتمت وفقاً لاحتياجات الفريق رغم مرور البطائح بظروف صعبة بعد إصابة هداف الفريق الأول تياغو لكن تكاتف الإدارة مع الجهاز الفني واللاعبين حقق الهدف المرسوم وهو الصعود لدوري المحترفين.

وقال حمدان الشامسي مدير فريق البطائح: الاستقرار الفني والعمل الإداري من أسباب صعود فريق البطائح إلى المحترفين.

وأكد الحارس أيوب عمر أن شعار الفريق الواحد كان طابع البطائح ونحن سعداء بالإنجاز ونهديه لجماهير النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز