يوسف حسين: 20 ألف لاعب هدف اتحاد الكرة

المصدر: دبا – محمد فضل

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كشف يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة عن الخطط المستقبلية لاتحاد الكرة والتي تستهدف ضم 20 ألف لاعب في المواسم المقبلة وذلك بناء على رؤية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، ووفقاً للخطة المرسومة في الاتحاد فهو يستهدف تسجيل 20 ألف لاعب،وهو هدف صعب الوصول له لكنه ليس مستحيلاً، وقال: تتضمن استراتيجية اتحاد الكرة إشراك أكبر عدد ممن اللاعبين ونحن ماضون في هذا الجانب وبما يملكه الاتحاد من إمكانات فهو قادر على تحقيق هذا الهدف.

وقدم يوسف حسين التهنئة لإدارة ناديي دبا والبطائح على انجاز الصعود لدوري أدنوك للمحترفين مشيراً إلى أن الموسم الحالي كان استثنائياً، وأن المردود الفني لكافة الفرق كان في تصاعد حيث ظلت الإثارة حاضرة حتى الجولات الختامية وقال: دبا تمكن من الحصول على الدرع بعد منافسة قوية من 4 أندية كانت تمتلك حظوظ التأهل لكن خبرة«النواخذة» وتمرسهم في دوري «الهواة»حسم أمر البطاقة الأولى وبعدها حقق الدرع لابد من تقديم التهنئة لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين ولجمهور«النواخذة»، لا ننسى إنجاز فريق البطائح الذي قدمه هذا الموسم وخلال الموسمين الماضيين فقد تمكن الفريق من إسعاد جماهيره ونبارك للفريق الذي أبهر وفاجأ الجميع بصعوده ونتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا إضافة حقيقية للمحترفين، ونحن في اتحاد الكرة سعداء بهذا الإنجاز على الرغم من قصر فترة تكوين النادي ككل وفريق كرة القدم على وجه الخصوص معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا الإنجاز على أداء الفريقين في دوري المحترفين.

تطوير الكرة

وتحدث أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن الخطط المستقبلية والتي يتم التدارس حولها عقب عطلة العيد وهى تتعلق بكل ما يخص تطوير مستقبل الكرة في الإمارات فضلاً عن زيادة عدد أندية «الهواة» أو البقاء على الأندية الحالية.

ووصف بن درويش نجاح موسم دوري الأولى الحالي بالمتميز من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية ونشكر الأندية على التعاون والذي ساهم في تحقيق نجاح كبير لهذا الموسم في دوري الدرجة الأولى مشيداً بتعاون كافة الأندية مع الاتحاد وكل الجهات.

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