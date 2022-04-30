«النواخذة» يهدي إنجاز الصعود إلى حاكم الفجيرة

المصدر: دبا – محمد فضل ــ تصوير - زيشان أحمد

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أهدى أحمد سعيد الضنحاني رئيس نادي دبا الفجيرة، الصعود لدوري المحترفين إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مؤكداً أن مكرمة سموه التي خص بها النادي والمتمثلة بملعب «تحفة النواخذة» كان لها تأثيرها الكبير في الإنجاز الكبير، وقال: منذ بداية الموسم وضعنا خطة استراتيجية تقوم على ضرورة البُعد عن الأخطاء وأخذ كل مباراة على حدة مشيراً إلى أن هزيمة الفريق في المباراة الأولى أمام البطائح صححت المسار وجعلت لاعبي دبا يستشعرون عظم المسؤولية ليحقق دبا بعدها انتصارات متتالية ساهمت بقدر كبير في تحقيق رقم قياسي من النقاط ربما يتحقق للمرة الأولى في مسيرة النادي.

وأضاف: اليوم فرحة بالتتويج ومن بعده سيتحول العمل والتهيؤ لدوري المحترفين والذي يحتاج إلى مضاعفة العمل والجهد.

إنجاز

وعاشت جماهير دبا الفجيرة «النواخذة» بطل دوري الأولى ووصيفه البطائح ليلة استثنائية بعد تتويج الأول بدرع الهواة والميداليات الذهبية وتقليد الوصيف بالميداليات الفضية محققاً إنجازاً غير مسبوق على مستوى أندية الدولة بالصعود لدوري المحترفين خلال 3 سنوات فقط من تكوين فريق كرة القدم بالنادي، وطغت الأفراح بالملعب سواء في دبا أو في البطائح بعد احتفالية الجماهير مع اللاعبين في مشهد يتكرر في نهاية كل موسم من دوري «الهواة»، وتمكن «النواخذة» من تخطي حاجز الـ70 نقطة بعد أن اختتم الفريق الموسم برصيد 75 نقطة لأول مرة في تاريخ النادي يصل لهذا الرقم طوال مشاركاته في دوري «الهواة» والتي توج بلقبها في مناسبتين وحل ثانياً خلف كلباء قبل عدة مواسم، أما البطائح فتمكن من اختصار الوقت واضعاً نفسه مع المحترفين في ظرف 3 سنوات فقط وحتى محاولتاه السابقتان في الدوري كان فيهما الأقرب لمنصات التتويج واحتل المركز الثالث في الموسم الماضي.

فرحة

وأكد سعيد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة النادي أن الفرحة لا تسعهم حالياً بعد الفوز بدرع الدوري وقال: الفرحة فرحتان في ديار «النواخذة»، الأولى بالصعود والتتويج والثانية بعيد الفطر السعيد أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية بالخير واليمن والبركات.

ثقة

وقال محمد الرويحي كابتن وحارس فريق «النواخذة» إن الدرع تعد هديتنا لجمهورنا الكبير الذي آزرنا طوال الموسم فيما أشار زميله أحمد راشد إلى أنه يعد يوم التتويج أشبه بالحلم وكان اللاعبون على قدر الثقة، وقال عامر عمر هداف المواطنين في المسابقة: مبروك للجميع والشباب ما قصروا وكانوا على قدر الثقة ونعد جماهيرنا بالحفاظ على هذا الأداء في دوري المحترفين.

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