«أبوظبي لأصحاب الهم» بطل خماسيات «زايد العليا»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فاز فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بكأس البطولة الرمضانية لخماسيات كرة القدم داخل الصالات على فريق الهمم 5 - 3 وحقق المركز الثالث فريق إدارة التأهيل الزراعي بفوزه على المستقبل 1 - 0، وقام عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة بتسليم كأس البطولة وميداليات المركز الأول للبطل. ونظمت البطولة إدارة الأندية الرياضية بالمؤسسة.

وأكد أحمد سالم الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا أن البطولة هدفت لتعزيز التواصل بين موظفي المؤسسة في شهر رمضان، وخلق روح المنافسة الرياضية بينهم، وحرصت الإدارات المختلفة على المشاركة في البطولة، لإنجاح أنشطة وفعاليات النادي، الأمر الذي يحقق الأهداف في نشر ثقافة الرياضة وتكريس مفهومها بين منتسبي المؤسسة، وأشار إلى أن الرياضة تشعل التنافس الشريف بين الجميع وتمنح الشعور الطيب بالولاء والانتماء.

جهوزية

وذكر الشامسي أن نادي أبوظبي لأصحاب الهمم يهدف من إقامة الفعاليات الرمضانية لتعزيز جهوزية لاعبيه لمقابلة الاستحقاقات المقبلة وصولاً لأعلى مؤشرات الجهوزية البدنية والنفسية والذهنية والتركيز في ظل مشاركة فريق النادي لكرة القدم من ذوي الإعاقة السمعية بالبطولة، كما أن البطولات الرمضانية تُسهم في اكتشاف المواهب الجديدة.

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