4 محاورفي استراتيجية كرة السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استعرضت ورشة اتحاد الكرة التي أقيمت بالتعاون مع «فيفا» الأهداف الاستراتيجية لكرة القدم النسائية ضمن رؤية 2038، إضافة إلى الخطط والمشاريع التي تطمح الوصول إليها على المديين القريب والبعيد، وترتكز الاستراتيجية على 4 محاور رئيسية هي:المنتخبات الوطنية والتطوير، المشاركة وكرة القدم المجتمعية، التعليم وخلق الفرص، الشراكات والتفاعل.واطلع الحضور على عملية تطوير استراتيجية كرة قدم السيدات في الإمارات بمراحلها المختلفة،من الإعداد والبناء والتدقيق، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ في يوليو 2022.

حضر الورشة أمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة كرة قدم السيدات وسو رونان مستشارة كرة قدم السيدات لدى الاتحاد الدولي،

وشرحت سو رونان برنامج «فيفا» لدعم كرة قدم السيدات وكيفية بناء استراتيجية دعم وتطوير هذه اللعبة على المستويين الفني والإداري.

وأكدت أمل بوشلاخ أن الاستراتيجية هي مرحلة أولى من مراحل تطوير كرة القدم النسائية، حيث إن لجنة كرة قدم السيدات تعمل بشكل متواصل على دعم اللعبة ووضعها ضمن خريطة كرة القدم العالمية عبر تأهيل منتخب وطني ينافس في البطولات القارية والدولية، ودوري محلي متعدد المراحل يدعم المنتخب الوطني، ووجهت الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة على دعمه ومتابعته المستمرة لكرة السيدات وحرصه على توفير كافة السبل اللازمة لجعل هذه اللعبة ركيزة أساسية من ركائز كرة القدم في الدولة.

حضر الورشة أعضاء لجنة كرة قدم السيدات في اتحاد الكرة ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وعدد من ممثلي أندية الدولة والأكاديميات الخاصة.

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