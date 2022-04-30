إدارة شباب الأهلي تشيد بالتأهل الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تابع أعضاء مجلس إدارة نادي وشركة شباب الأهلي لكرة القدم، الحصة التدريبية للفريق الأول كرة القدم بالنادي، بعد العودة من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

وأشادوا بالمستوى المتميز الذي قدمه الفريق، وروح الفريق الواحد التي أدى بها مباريات البطولة القارية، وتوجه بالتأهل إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

وحضر أعضاء مجلس إدارة نادي وشركة شباب الأهلي للكرة، في إطار حرص المجلس على دعم الفريق الأول لكرة القدم، وتحدث أعضاء المجلس إلى اللاعبين مؤكدين سعادتهم بما قدموه في البطولة الآسيوية، والانضباط الكبير الذي ظهر به الفريق.

وثمنوا الجهد المبذول من الجميع، وتشريف الفريق لكرة القدم الإماراتية في المحفل القاري الكبير، مؤكدين توفير كل الإمكانات ليواصل الفريق مشواره في البطولة الكبيرة.

وجدد أعضاء مجلس الإدارة ثقتهم الكاملة بالفريق ولاعبيه، مؤكدين حرصهم على مضاعفة الاهتمام والاستمرار في مساندته في الاستحقاقات المقبلة، التي تنتظر الفريق، الذي يخوض أمام العين مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء المقبل، وتمنوا تواصل الانتصارات، ومضي الفريق في تحقيق المزيد من الإنجازات.

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