راشد بن حميد: زيادة الأندية أسهم في نجاح دوري «الأولى»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة المشاركة الفاعلة للأندية، في منافسات الموسم الحالي لدوري الأولى، الذي شهد مشاركة قياسية، بتواجد 15 نادياً للمرة الأولى منذ نحو أكثر من عقد كامل في تاريخ دوري الأولى، وقال: سعداء بالإقبال الكبير، وارتفاع عدد الأندية المشاركة في الدوري، والذي أضفى المزيد من الإثارة على المنافسة، وأسهم في رفع المستوى العام ونجاح البطولة،وقال: الأندية استجابت والتزمت بكل الموجهات والإجراءات الاحترازية، واجتهدت في المنافسة، مما انعكس إيجابًا على المردود الفني، علاوةً على أن الحضور الجماهيري كان له تأثير إيجابي.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي فريق دبا الفجيرة ببطولة دوري الدرجة الأولى، والبطائح بالوصافة، وصعودهما لدوري أدنوك للمحترفين، وقال: البطل والوصيف استحقا التهنئة على الإنجاز المميز، والمستوى الجيد على مدار موسم كامل تكلل بالنجاح، ونتمنى التوفيق لبقية الأندية في المواسم المقبلة.

وعبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن أمله في استمرار المستوى المميز لمنافسة دوري الدرجة الأولى، خلال الموسم المقبل، والمتوقع أن يشهد عدداً أكبر من الأندية، خاصة مع استمرار المنافسة على صعيد مسابقات دوري الدرجتين الثانية والثالثة، بهدف زيادة رقعة المشاركة، كواحد من أهداف استراتيجية عمل الاتحاد.

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