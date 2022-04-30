الشرقي يشيد بإدارة دبا الفجيرة ولاعبي الفريق بعد التتويج بدوري «الهواة»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنّأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نادي دبا الفجيرة بمناسبة فوزه بدرع دوري الدرجة الاولى للموسم الرياضي 2022/2021، والتأهل للعب في الموسم المقبل بدوري ادنوك للمحترفين، في موسم استثنائي للفريق الذي حقق أرقاما غير مسبوقة في المواسم الماضية، في الانتصارات وتسجيل الأهداف.

وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبي دبا الفجيرة في الجولات التنافسية للمسابقة، وبجهود مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، والحرص المميز على قيادة الفريق نحو منصات التتويج، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدريب والاستعداد للموسم المقبل لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات المقبلة.

وتقدم أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تهنئة سموه بمناسبة تتويج النادي بدرع الدوري، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعم سموه ومتابعته الدائمة لمشاركات النادي في المنافسات الرياضية، وإلى سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، على اهتمام سموه بمتابعة الفريق وتطويره، مؤكداً إن النادي سيكون عند حسن ظن سموه لتحقيق أفضل الإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز