تتويج «النواخذة» على الطريقة الأوروبية

المصدر: دبا الفجيرة – محمد فضل

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توج يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس فريق دبا الفجيرة «النواخذة» رسمياً بدرع مسابقة دوري الدرجة الأولى والميداليات الذهبية ومليون درهم إماراتي وذلك مع نهاية مسابقة دوري الهواة للموسم الرياضي 2021-2022، وشارك في التتويج أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات وأحمد سعيد الضنحاني رئيس نادي دبا الفجيرة ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعيد راشد الخطيبي نائب رئيس نادي دبا.

وحضر التتويج عدد من رؤساء الدوائر الحكومية في الفجيرة ودبا وقيادات نادي حتا وجمهور غفير ملأ مدرجات الملعب وتخللت احتفالية التتويج الذي جاء على الطريقة الأوروبية بعروض بالألعاب النارية وأشعة الليزر وبالعروض الموسيقية من فرقة شرطة الفجيرة التي تجاوب معها الجمهور كثيراً.

وانتهت المباراة الاحتفالية بين النواخذة والإعصار بفوز دبا بنتيجة 2 - 1 وانتهى الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف حيث بكر أصحاب الأرض بهدف السبق عن طريق هداف الدوري البرازيلي دييغو سيلفا في الدقيقة 3 وعادل لحتا عبد الله سبيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي آخر أنفاس اللقاء تمكن لاعب دبا البديل الفار أوليفيرا من إحراز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع 90 4 لينهي دبا الدوري برصيد 75 نقطة.

أدار المباراة طاقم حكام مكون من عبد الله راشد «حكم ساحة» وعلي مخلوف «مساعد أول» وياسر سبيل «مساعد ثان» وأحمد مصبح «حكماً رابعاً». واحتفل لاعبو دبا وإدارة النادي بنيل النواخذه لدرع الدرجة الأولى للمرة الثانية في تاريخ النادي وهو التأهل الثالث للفريق لدوري المحترفين.

فضية البطائح

وفي المباراة الثانية تمكن البطائح من إنهاء الدوري في أبهى صورة بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز برباعية ليتزين بالميداليات الفضية بعد إنجاز الصعود إلى المحترفين عقب مشاركة ثالثة فقط في دوري الهواة، سجل للبطائح سيكو بابا هدفين وهدف لكل من ياسر الجنيبي واناتول في الدقائق 41، 64،79،89، وأحرز للضيوف جيلمار وجوان في الدقيقتين 20، 36 ليصل البطائح برصيده إلى 67، ويتسلم لاعبو الفريق الميداليات الفضية عقب نهاية المباراة.

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