«بشوفتكم يحلى العيد».. في منطقة المشجعين باستاد محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلقت بالمنطقة المحيطة باستاد محمد بن زايد، وتحت شعار «بشوفتكم يحلى العيد» فعاليات منطقة المشجعين «فان زون»، وتنظمها رابطة المحترفين على هامش نهائي الكأس بين العين وشباب الأهلي المقرر الأربعاء المقبل، وتشمل ألعاباً ترفيهية وعروضاً فنية، إلى جانب توفير مطاعم متنقلة في الموقع، وإقامة مسابقات وتخصيص جوائز قيمة لها، وتفتح منطقة المشجعين أبوابها أمام الجميع مجاناً.

وشهد اليوم الأول للفعاليات إقامة عرض التنورة، وعرض المهرجين والبالونات والساحر للأطفال، إلى جانب مسابقات وألعاب وجوائز، وفقرة الحكواتي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عرض أكروبات السيرك وسينما الأطفال. وتشهد الأيام المقبلة فعاليات عرض النار، بجانب كرنفالات مصغرة يوم المباراة. من ناحية أخرى، استعرض مجلس إدارة رابطة المحترفين في اجتماعه أمس برئاسة عبدالله الجنيبي ترتيبات نهائي كأس الرابطة.

وأكد المجلس ضرورة بذل الجهود لإخراج الحدث بالصورة اللائقة والتي تعكس قيمة المباراة فنياً وجماهيرياً، والتي يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها الرابطة على هامش النهائي، بهدف توفير مزيد من الجذب الجماهيري. حضر الاجتماع كل من جمال المري نائب الرئيس، محمد اليماحي، حسن المري، سعيد عبيد وجواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة.

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