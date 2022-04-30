بني ياس والجزيرة.. تجاوز الأحزان

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

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يسعى الجزيرة وبني ياس إلى تجاوز الأحزان في مباراتهما في العاشرة مساء اليوم بملعب «النار» في الشامخة بأبوظبي، في ختام مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ويأمل الجزيرة تجاوز أحزانه والخروج المخيب من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما يتطلع بني ياس إلى تجاوز أحزان الخسارة برباعية في الجولة الأخيرة من المسابقة. ويتطلع الجزيرة إلى محو آثار الظهور المتواضع في البطولة القارية والعودة إلى سباق الدوري الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 41 نقطة، يلعب بني ياس من دون ضغوط، حيث يقبع بالمركز السابع بـ 28 نقطة، ولكنه في الوقت ذاته أمامه فرصة لتحسين مركزه والتقدم للخامس. وخاض الفريق خلال فترة التوقف مباراتين وديتين مع الاتفاق والنصر السعوديين.

وأكد مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة، إن لاعبيه يعرفون كيفية التعامل مع اللقاء بحثاً عن نتيجة إيجابية،

وتوقع أن تكون المواجهة قوية من الفريقين، وقال: جميع المباريات السابقة كانت تتميز بأداء رائع وحماسي، وأضاف: اعتمادنا الأول على عناصر التشكيلة الأساسية وإذا حدث أي نقص نمنح الفرصة للاعب البديل، وإذا لم يكن البديل جاهزاً فإن الخيار سيبقى على اللاعبين صغار السن، لكن خيارنا الأول دائماً أن ندفع بأقوى تشكيلة وأفضل العناصر جاهزية. وأكد الروماني إيسايلا مدرب بني ياس جاهزية فريقه للمواجهة رغم صعوبتها، مشيراً إلى أن تجربته أمام الجزيرة خلال العامين اللذين قضاهما مع بني ياس لم تكن جيدة، ولذلك فهو طموح أن يحقق الفوز الأول له مع بني ياس على الجزيرة.

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