الشارقة والعروبة.. أهداف مختلفة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، الفجيرة – محمد فضل

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يشهد استاد الشارقة في العاشرة من مساء اليوم مباراة الشارقة وضيفه العروبة بالجولة 21 في دوري أدنوك للمحترفين في مواجهة بأهداف مختلفة، فالشارقة يزاحم على المراكز المتقدمة، ومنافسه يسعى للهروب من الخطر، والشارقة بالمركز الرابع برصيد 39 نقطة والعروبة بالمركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط وتستمد المباراة صعوبتها من المواجهة السابقة بينهما في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الفجيرة.

واعتمد الشارقة في استعداداته للمباراة، على جاهزيته التنافسية في دوري أبطال آسيا بعد مشاركته في المجموعة الأولى وخوضه 6 مباريات قوية خلال 22 يوماً فقط، ويعول المدير الفني كوزمين على جاهزية اللاعبين الذين خاضوا المباريات الآسيوية، ويغيب عن الفريق الحارس الأساسي عادل الحوسني لإصابة في رباط الركب ويبدا الحارس درويش محمد المباراة كما يغيب القائد شاهين عبد الرحمن للإيقاف.

وفي المقابل يرفع العروبة شعار الفوز دون سواه نظراً لوضعه الحرج في القاع وعلى الورق تبدو فرصة الفريق قائمة في البقاء في ظل وجود 18 نقطة متاحة، لكن نتائج الفريق غير مبشرة.

ولعب الفريق 3 مباريات ودية أمام عجمان والنصر والاتفاق السعودي خلال فترة التوقف وتم تجربة عدد من اللاعبين البدلاء، ويعتمد الفريق اليوم على نجمه الدولي البحريني علي مدن.

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