العين وشباب الأهلي.. قمة التحدي

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - إيهاب زهدي

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يستضيف العين في العاشرة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، فريق شباب الأهلي، في قمة الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، وتعتبر المباراة تحدياً قوياً لصدارة «الزعيم» صاحب المركز الأول برصيد (49 نقطة)، في مواجهة «فرسان دبي» صاحب المركز الخامس برصيد (30 نقطة) والذي يضم كوكبة من النجوم، ويلعب بمعنويات عالية بعد التأهل الآسيوي لدور الـ16 في دوري الأبطال، وتقام المباراة من دون جماهير العين بسبب قرارات لجنة الانضباط.

خطوة

ويدرك لاعبو العين أن تجاوز شباب الأهلي سيجعلهم أقرب للتتويج بالدرع من أي وقت مضى، فيما يسعى أبناء المدرب مهدي علي، لخطف النقاط الثلاث والتقدم خطوة في سلم الترتيب العام لفرق الدوري والبقاء في صلب المنافسة على تحقيق مركز يضمن للفريق التمثيل الآسيوي في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وبلغ العين مرحلة متقدمة من التحضيرات خلال الأسبوعين الماضيين، وخاض ثلاث تجارب ودية أثناء توقف الدوري حرص خلالها الجهاز الفني على إبقاء اللاعبين في قمة الجهوزية الفنية والبدنية، وأجرى الفريق مناوراته الميدانية الأخيرة أمس وعمد خلالها المدرب ريبروف إلى إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق التكتيك وأسلوب اللعب قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة، ويدخل شباب الأهلي، المواجهة منتشياً بتأهله الآسيوي، فيما انتهت حظوظ الفريق في المنافسة على درع الدوري، مع وجود فارق 19 نقطة مع العين المتصدر، ولكن تبقى المباراة خارج التوقعات، لأنها تجمع بين فريقين كبيرين.

غياب

وأكد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة أمام شباب الأهلي، خصوصاً وأنهم يخوضون المباراة في غياب جمهور الفريق، موضحاً أنهم دائماً يواجهون تحديات كبيرة بعد فترة التوقف الطويلة في التحضير للمباريات، وأوضح أن العين لعب ثلاث مواجهات ودية خلال فترة التوقف الحالية لإبقاء اللاعبين في أجواء المباريات.

وأكد ريبروف أن التجارب الودية مهمة للمحافظة على مستوى الفريق بعد توقف الدوري لنحو شهر، وأوضح أن أداء 22 مباراة خلال هذا الموسم سببه التوقفات الكثيرة للدوري، وكان لا بد من تعويض ذلك بخوض تجارب إعدادية على نحو مستمر، وقال: لا أذكر طوال مسيرتي أنني لعبت مثل هذا العدد من المباريات الودية خلال موسم واحد، ولكنني سعيد بأن اللاعبين انسجموا مع فلسفتي.

وأضاف: ننافس حالياً على بطولتين بالدوري وكأس الرابطة، ونركز في كل مباراة على حدة، وعليه فالأهم بالنسبة لنا حالياً هي مباراة الدوري بكل تأكيد، وبما أننا سنخوض في المرحلة المقبلة مباراة في كل ثلاثة أيام، فسنعتمد سياسة التدوير باعتبار أن كل لاعب بقائمة فريقنا له نفس الأهمية.

راحة الأساسيين

وألمح مهدي علي مدرب شباب الأهلي، إلى أنه سيمنح عدداً من لاعبيه الأساسيين راحة اليوم، لأنه يقام قبل مواجهتهما الأربعاء المقبل، في نهائي كأس رابطة المحترفين، ولتجنب لاعبيه الإجهاد بعد خوضهم 6 مباريات قوية خلال 24 يوماً في دوري أبطال آسيا 2022، وأكد أن فريقه أجرى تدريبه الأول في دبي بعد العودة من البطولة الآسيوية، مساء أول من أمس، وأن الجهاز الفني قام خلال التدريب بتحديد كيفية التعامل مع مباراة العين، وتقييم وضع اللاعبين فنياً وبدنياً لاختيار العناصر الأفضل لخوض اللقاء. وقال: جميع لاعبي شباب الأهلي، رهن إشارة الجهاز الفني للمشاركة خلال المباريات المقبلة، وبعدما لعب الفريق 6 أيام مباريات قوية في دوري أبطال آسيا خلال 24 يوماً، وينتظر شباب الأهلي خوض مباراة أخرى مهمة أمام العين الأربعاء المقبل بنهائي كأس رابطة المحترفين، ولذا سيتم إراحة بعض اللاعبين في مباراة اليوم.

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