العين يهتم بضم نجم ريال مدريد السابق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب وسط الريان القطري أقترب من الرحيل عن ناديه الحالي، مشيرة إلى أن نادي العين الإماراتي يهتم بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد وبنفيكا السابق.

وبحسب موقع "TNT" الذي يصدر في عدة نسخ بدول أمريكا الجنوبية، فإن نادي العين قد يكون الوجهة المقبلة لخاميس رودريغيز.

وفي نفس الشأن، أكدت صحيفة "SPORT" الإسبانية، أن هناك رجل أعمال إماراتي تواصل مع خاميس رودريغيز مع أجل التفاوض معه حول انضمامه إلى صفوف العين، بداية من الموسم المقبل.



يأتي ذلك، في الوقت الذي يهتم فيه النصر السعودي أيضاً بضم اللاعب بمقابل مالي مغري، فيما أكدت تقارير صحفية أخرى أن اللاعب رغبته تكمن في العودة للعب في أوروبا خاصة أنه يمتلك عرض جيد من جالاتا سراي وفناربخشة.



وخاض هداف كأس العالم 2014 في البرازيل، مع الريان الذي انتقل له مطلع الموسم الحالي 14 مباراة فقط، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ستة أهداف أخرى.

ومثل رودريغيز من قبل أندية بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز