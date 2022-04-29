أيمن الرمادي: اجتهدت مع «الصقور» ولم يحالفنا التوفيق

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المدرب المصري أيمن الرمادي أن نهاية علاقته مع «الصقور» تمت ودياً خلال اجتماع مشترك مع مجلس الإدارة، ذاكراً أنه رحل عن النادي بصفته مدرباً للفريق، لكنه موجود مع الإدارة واللاعبين والجهاز الفني قلباً وقالباً.

وأشار الرمادي إلى أنه اجتهد مع «الإمارات» وعمل من أجل انتصاراته وإبعاده عن شبح الهبوط، ووجد تعاوناً كبيراً من أسرة النادي، لكن التوفيق لم يحالفه في تحقيق النتائج التي كان يتطلع إليها الجمهور. وأضاف: حصلنا على 8 نقاط وقدمنا مستويات جيدة، لكن سوء الطالع لازمنا كثيراً، كما أننا واجهنا فرق المقدمة في الجولات السابقة ونجحنا في الخروج بنتائج إيجابية أمام الفرق التي تلعب لأجل البقاء مثل فريق الإمارات.

وأكد مدرب الصقور السابق أن كل فرد قدم أقصى ما عنده، واجتهد لأجل مصلحة النادي. وأضاف: لكن هذا حال كرة القدم، أحياناً بعض التفاصيل الصغيرة تحرمك نجاحات كبيرة، المهم أن تواصل عملك بكل اجتهاد وتبذل كل ما لديك.

شكر

وشكر أيمن الرمادي إدارة النادي على الفترة السابقة التي قضاها مدرباً للفريق، وقال إنه تعرف عن قرب على شخصيات مميزة سيظل يفتخر بالتعامل معها، وقال: أشكرهم جميعاً على التعاون الذي وجدته منهم، وأشكر اللاعبين على ما بذلوه، وأتمنى للكابتن بدر طبيب التوفيق في المباريات الخمس المقبلة بالدوري.

بيان النادي

وفي السياق أصدر نادي الإمارات بياناً أشار فيه إلى أن اتفاقاً تم بين مجلس الإدارة وأيمن الرمادي على تولي بدر طبيب مهام التدريب في الجولات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين. وعبّر المجلس في بيانه عن تقديره للمدرب أيمن الرمادي والتضحيات التي قدمها، مؤكداً حرصه على خلق أجواء إيجابية وبث روح جديدة لتغيير الصورة والتمسك ببقاء الفريق في دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز