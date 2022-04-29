محمد عبدالرحمن: النصر عائد لا محالة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد محمد عبدالرحمن (21 عاماً) مدافع النصر، أن العميد عائد إلى البطولات لا محالة لأنها ليست غريبة عنه وبالنظر إلى تاريخه العريق والحافل بالإنجازات وأن الفريق يحاول إنهاء الموسم الحالي الاستثنائي بصورة أفضل من البداية التي لم تكن في مستوى التطلعات، وقال: نعتبر كل مباراة جديدة بمثابة التحدي لنا حتى ننهي الموسم بصورة أفضل مما ظهرنا عليه في البداية، ولن ننسى أننا نحمل شعار النصر.

ويعد محمد عبدالرحمن أحد أهم اللاعبين الشباب الواعدين في تشكيلة العميد وأبرز مكاسب الفريق في الموسم الحالي بعدما ودع كل البطولات مبكراً ويحتل حالياً المركز التاسع بـ26 نقطة.

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صعد محمد عبدالرحمن وهو نجل عبدالرحمن إبراهيم أحد نجوم الكرة الإماراتية السابقين للفريق الأول هذا الموسم وشارك في 8 مباريات أساسياً في دوري أدنوك للمحترفين ويشغل مركز قلب دفاع وظهير أيمن.

وصرح محمد عبدالرحمن بأن طموحاته مع النصر بلا حدود لكن هدفه الأول هو تأكيد جدارته باللعب في الفريق الأول والحفاظ على مكانه ضمن تشكيلة الفريق، مشيراً إلى أن الوصول إلى الفريق الأول واللعب في صفوفه كان حلماً بالنسبة له منذ أن وطأت قدماه قلعة العميد عندما كان عمره 10 سنوات، وقال: هدفي الأول الاستمرار في تشكيلة الفريق ولكن طموحاتي بلا حدود مع النصر، ككل لاعب أطمح أن أحقق الألقاب مع فريقي الذي نشأت به وأن أكون واحداً من الجيل الذي يعيد للعميد أمجاده وأيامه الجميلة وخصوصاً تحقيق لقب الدوري، نحن واثقون أن النصر عائد للبطولات لا محالة.

وأضاف: يظل اللعب للمنتخب الوطني هو الحلم الكبير الذي أسعى لتحقيقه بعد أن لعبت لمختلف المنتخبات الوطنية في المراحل السنية وحالياً في المنتخب الأولمبي.

لحظة استثنائية

وعن أول ظهور له مع الفريق الأول قال لاعب النصر: عندما تمت دعوتي من قبل الأرجنتيني رامون دياز مدربنا السابق، للانضمام للفريق الأول واللعب في أول مباراة ضد عجمان كانت لحظة لا توصف واستثنائية، فهذه الفرصة انتظرتها من فترة طويلة وعاهدت نفسي أن أستغلها بكل تفاصيلها والحمد لله أنه رغم الخسارة بهدف دون رد ظهرت بأداء جيد، ومن مباراة لأخرى كنت أحاول أن أثبت قدرتي عل اللعب مع الفريق وأعرف أنه لدي الكثير لأقدمه على أرضية الملعب، كما أدرك أن اللعب للنصر ليس مهمة سهلة.

وتابع: حققت الكثير من المكاسب في المباريات التي شاركت فيها مثل الاحتكاك باللاعبين الكبار والاستفادة منهم والمهم أن أكون دائماً أفضل من المباراة السابقة.

واعترف لاعب النصر الشاب بأن أصعب مباراة من بين الـ8 التي خاضها مع الفريق حتى الآن هي مواجهة الشارقة في الجولة 20 التي خسرها النصر بثنائية نظيفة.

وبشأن تقييمه لمسيرة النصر في الموسم الحالي، صرح محمد عبدالرحمن بأن الفريق مر بظروف استثنائية يجب طي صفحتها والتفكير في المستقبل، وقال: علينا أن نثبت للجميع أن النصر بخير وأنه عائد وعلينا نحن أن نترجم العمل وهذه الجهود الكبيرة على أرضية الملعب.

وعن المدرب الذي أسهم في اكتشافه ولعب دوراً مؤثراً في مسيرته، قال محمد عبدالرحمن: أدين بالجميل لكل المدربين الذين دربوني في مسيرتي في النادي وفي المنتخبات الوطنية، لقد ترك كل واحد منهم بصمة في حياتي.

وأوضح محمد عبدالرحمن أن مثله الأعلى في ملاعب كرة القدم هو والده عبدالرحمن إبراهيم مدافع فريق الشعب والمنتخب الوطني سابقاً، وأضاف «إن لدي تحدياً مع والدي أن أكون لاعباً أفضل منه».

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