دوري الهواة.. عرس الختام الليلة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يصل قطار دوري الدرجة الأولى إلى محطته الختامية الليلة والتي تشهد تتويج دبا الفجيرة (النواخذة) بدرع المسابقة بالإضافة للميداليات الذهبية والجائزة المالية التي تقدر بنحو مليون درهم إلى جانب تقليد البطائح الوصيف بالفضية ومبلغ نصف مليون درهم، وذلك في أمسية احتفالية أعد لها اتحاد الكرة العدة لإخراج هذا اليوم في أبهى صوره، ويعتبر إنجاز النواخذة هو الثالث للفريق في عصر الاحتراف فيما يعد الأول لفريق البطائح لدوري المحترفين.

في المباراة الأولى والتي ستنقل على معظم القنوات الرياضية المحلية يستقبل النواخذة عند الساعة العاشرة مساء في مباراة احتفالية ضيفه حتا، والذي وافق على تحويل المباراة الأخيرة إلى ملعب دبا في الساحل الشرقي.

وكان دبا الفجيرة قد حسم أمر الصعود قبل 3 جولات على ختام المسابقة بعد منافسة شرسة على هذا المركز ما بينه وبين الثنائي العربي والبطائح، وذلك إثر فوز النواخذة الكاسح على سيتي بنتيجة 5-1، وخلال مباريات الجولة الماضية عاد دبا وتمكن من ضمان الحصول على درع المسابقة بعد فوزه على العربي بنتيجة 2-1 ليضمن لاعبو النواخذة التواجد اليوم على منصة التتويج الأولى التي تتيح لهم نيل درع الدوري وميداليات الذهب بعد أن رفعوا رصيد الفريق إلى 72 نقطة، ويأمل اللاعبون في تحقيق رقم قياسي للنادي بالوصول إلى النقطة 75 لتكون الاحتفالية مع الجماهير مستحقة.

وصافة

وعلى ملعب البطائح سيتم تقليد لاعبي البطائح «الوصيف» بميدالية المركز الثاني ونصف مليون درهم وذلك عقب نهاية مباراة اليوم أمام الحمرية والتي يتوقع أن يشهدها أيضاً جمهور كبير من أنصار فريق البطائح، والذي حقق إنجازاً غير مسبوق على مستوى أندية الدولة بعد نجاحه في التواجد مع فرق دوري المحترفين بعد 3 مواسم فقط على إعلان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحقق الفريق الفوز في الجولة الماضية على التعاون بهدف ليتمكن من الوصول إلى النقطة 64 بفارق 4 نقاط من العربي الثالث والذي يواجه الفجيرة في أم القيوين في مباراة تحصيل حاصل لا تؤثر نتيجتها على مستوى المقدمة والوصافة، وفي بقية المواجهات والتي تعتبر أيضاً لتحسين المراكز يلاقي دبا الحصن جاره الذيد، ويستقبل سيتي فريق مصفوت، ويواجه الجزيرة الحمراء فريق مسافي والرمس يستقبل التعاون في رأس الخيمة.

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