«الفرسان» يصطدم بالهلال في دور الـ 16 لـ«أبطال آسيا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يصطدم شباب الأهلي بالهلال السعودي في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي تقام مبارياته خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023، يشهد الدور نفسه، مواجهات الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني، إلى جانب مواجهة قطرية، تجمع الدحيل مع الريان.

واكتملت قائمة المتأهلين، إلى دور الـ16 في منطقة غرب آسيا، مع ختام مباريات دور المجموعات، وتأهل شباب الأهلي«فرسان دبي» ضمن أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس، وذلك عن المجموعة الثالثة، والتي حل فيها وصيفاً برصيد 10 نقاط، فيما نجح الهلال الملقب بـ «الزعيم» في تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، مواصلاً تقديم عروضه المميزة، ليؤكد مكانته على الصعيد القاري، بعد أن كان توج باللقب عامي 2019 و2021.

بينما كان ناساف الأوزبكي، آخر المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، بعدما تعادل مع الوحدات الأردني 2 - 2، ليحصل على المركز الثاني ضمن المجموعة الخامسة، خلف الفيصلي، والذي تقدم في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة.

في المجموعة الثانية، كانت الصدارة من نصيب نادي الشباب، والذي جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، وسجل 18 هدفاً، مقابل هدف واحد فقط في مرماه.

ودانت صدارة المجموعة الثالثة لنادي فولاد خوزستان الإيراني، والذي جمع 12 نقطة من 3 انتصارات، و3 تعادلات، وتصدر الفيصلي، المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، تصدر الدحيل الترتيب برصيد 15 نقطة، بعدما خسر في المباراة الأولى أمام التعاون السعودي، قبل أن يحصد 5 انتصارات متتالية.

أما الناديان اللذان حصلا على بطاقة المركز الثاني، إلى جانب شباب الأهلي، فهما الريان عن المجموعة الأولى، وناساف عن المجموعة الخامسة.

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