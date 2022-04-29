الظفرة يخسر ودياً أمام الاتفاق السعودي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة من نظيره الاتفاق السعودي 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على ملعب منتجع الفرسان الدولي بالعاصمة أبوظبي، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت الودية خلال معسكر الاتفاق السعودي في أبوظبي، والذي اختتم بودية الظفرة، خاض خلالها «فارس الدهنا» 6 مباريات ودية، فيما يستعد الظفرة لاستقبال العين في الجولة الثانية والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين يوم 7 مايو المقبل. واطمأن المغربي بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة من خلال الودية على جميع عناصر الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز