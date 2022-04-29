13 هدفاً تجهز العين لموقعة شباب الأهلي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه العين إنذاراً واضحاً لغريمه شباب الأهلي قبل موقعة الفريقين بالدوري غداً، وفي نهائي كأس رابطة المحترفين 4 مايو المقبل، بتسجيل هجومه 13 هدفاً في ثلاث مباريات ودية خاضها الفريق خلال الأسبوعين الماضيين، أكدت جاهزيته، وكانت البداية بفوزه 3 - 0 على غلف أف سي أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وعلى فورسان هيسبانيا المنتمي لأحد أندية دوري الدرجة الثانية 7 - 0، فيما فاز في أقوى ودياته على الاتفاق السعودي 3 - 1. وتواجه صدارة العين اختباراً قوياً عندما يحل شباب الأهلي ضيفاً عليه باستاد هزاع بن زايد، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز