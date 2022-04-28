وضع اللمسات الأخيرة لنهائي كأس الرابطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت رابطة المحترفين، الخميس، الاجتماع التنسيقي الخاص بنهائي كأس الرابطة، لموسم 2021-2022، الذي يجمع فريقي العين وشباب الأهلي، في السابعة ونصف مساءً الأربعاء 4 مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ترأس الاجتماع مصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة في الرابطة، وحضره ممثلو الفريقين، إدارة الحكام، شرطة أبوظبي، شركة الأمن الخاصة، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة واستاد محمد بن زايد.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، الأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية، حيث سيكون فريق العين على يسار المنصة، وفريق شباب الأهلي على يمينها.

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق العين بنفسجي-أسود- أسود، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، بتاريخ 3 مايو المقبل، بحضور مدربي الفريقين، ولاعبيْن أساسييْن، حيث ينطلق مؤتمر فريق شباب الأهلي في 5:00 مساء، يليه مؤتمر فريق العين في الخامسة والنصف مساء، وذلك في منطقة كبار الشخصيات باستاد محمد بن زايد.

وتنطلق الحصة التدريبية الرسمية لفريق شباب الأهلي في السادسة مساء، ولمدة ساعة كاملة، ثم العين من 7:15 وحتى 8:15 مساء، وذلك على ملعب المباراة، وستكون الحصص التدريبية مغلقة، باستثناء أول ربع ساعة، ستكون مفتوحة أمام ممثلي وسائل الإعلام.

الجدير بالذكر، أن البوابات ستفتح للجماهير في الخامسة والنصف مساء، على النحو التالي:

جماهير العين

• كبار الشخصيات: المدخل رقم 2، البوابة الرئيسة.

• الدرجة الأولى: البوابة 2

• الدرجة الثانية: البوابة 10 و11 و17

جماهير شباب الأهلي:

• كبار الشخصيات: المدخل رقم 3، البوابة الرئيسة.

• الدرجة الأولى: البوابة 3

• الدرجة الثانية: البوابة 21 و27 و28

وتماشياً مع بروتوكول عمليات المباريات، سيسمح بدخول المشجعين المطعمين من خلال إبراز المرور الأخضر، أو نتيجة فحص سلبية خلال فترة 4 أيام لغير المطعمين.

وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في منطقة الجماهير في استاد محمد بن زايد، تنطلق من الثامنة مساءً، وتستمر حتى 2 صباحاً خلال أيام شهر رمضان، وتستأنف في فترة العيد من الساعة الرابعة عصراً إلى 11 مساء، فيما تنطلق فعالياتها يوم المباراة، من 4:30 عصراً إلى 11 مساءً.

وكانت رابطة المحترفين، قد طرحت تذاكر المباراة للبيع إلكترونياً، بسعر 75 درهماً للدرجة الأولى، و20 درهماً للدرجة الثانية، فيما سيكون دخول السيدات والأطفال تحت سن 16 عاماً مجاناً، وسيتم تسليم التذاكر لهذه الفئة في الملعب يوم المباراة، عند شباكي التذاكر المخصصين لكل فريق.

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