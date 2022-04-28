زكريا العوضي ينال دكتوراه في «التحول الرقمي بالمؤسسات الرياضية»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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نال زكريا العوضي حارس مرمي العين والمنتخب الوطني الأسبق ومدير تطوير الشباب في نادي بني ياس درجة الدكتوراه، عن رسالته برنامج مقترح للقيادات الرياضية عن كيفية التحول الرقمي في المؤسسات الرياضية، بما يتواكب مع التطور الإلكتروني السائد في العالم حالياً.

ويعتبر زكريا العوضي من الكوادر الشابة الطموحة، حيث سلك مجال العلم بعد اعتزاله اللعب، سعياً لتطوير قدراته وإمكاناته خارج المستطيل الأخضر فبعد نيل شهادة بكالوريوس في التربية الرياضية اجتهد لنيل درجة الماجستير عن أطروحة الحوكمة الرياضية، كما اعتمد كمحاضر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونيل شهادة المحترفين في التدريب العام وحراس المرمى.

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