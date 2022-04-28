إسماعيل مطر يدعم «فيراري»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أظهر نجم وقائد الوحدة، إسماعيل مطر، دعمه وعشقه لفريق فيراري الإيطالي للفورمولا 1، وسائقه شارلز لوكلير، الذي ينافس على بطولة العالم للفورمولا 1 2022، وذلك قبل خوض الجولة الخامسة من البطولة بسباق جائزة ميامي الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 9 مايو المقبل.

ونشر مطر بخاصية ستوري على حسابه بموقع التواصل «إنستغرام»، صورة لكتاب عن فريق فيراري، وكتب «هيا يا لوكلير»، في إشارة لمتابعته ودعمه للفريق الإيطالي الأشهر في عالم سباقات الفورمولا 1.

وكان لوكلير تعرض لخسارة كبيرة في سباق إيميليا رومانو في إيطاليا، الأسبوع الماضي، بعدما تراجع إلى المركز السادس في نهاية السباق، بعد خطأ فادح منه في أحد المنعطفات، ما أهدى لقب السباق إلى منافسه الرئيس، الهولندي فيرستابن.

ويتصدر لوكلير من موناكو، ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1، بعد مرور 4 سباقات، برصيد 86 نقطة، وخلفه فيرستابن بـ 59 نقطة، فيما يتصدر فريق فيراري بطولة الصانعين بـ 124 نقطة، بفارق 11 نقطة عن فريق ريد بل.

والمعروف عن إسماعيل مطر، نجم الكرة الإماراتية، حبه وعشقه لكرة السلة للمحترفين، وهو متابع جيد لدوري السلة الأمريكي (NBA)، وبالأخص الراحل كوبي براينت، إلى جانب متابعته المستمرة لسباقات الفورمولا 1.

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