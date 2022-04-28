ختام رمضانية اعسمه الجمعة

المصدر: البيان

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تختتم غداً الجمعة دورة منطقة اعسمه الرمضانية (19) لكرة القدم والطائرة في إمارة رأس الخيمة، ويلتقي في المباراة الختامية فريقا اعسمه (ب) فريق سالم محمد ضد اعسمه (ج) فريق علي حمد، وأعدت اللجنة المنظمة فقرات شيقة وسحوبات للجمهور تقدم مع ختام الدورة التي انطلقت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وسيتم منح صاحب المركز الأول الكأس والميداليات الذهبية وجائزة مالية وينال الوصيف الفضية وجائزة مالية أيضاً فضلاً عن جوائز فردية لأفضل لاعب وحارس وهداف البطولة.

وقدم خميس المزروعي رئيس اللجنة المنظمة الشكر للرعاة الرئيسيين على رأسهم العابدي القابضة، وعائلة المرحوم عبدالله بن أحمد وشباب اعسمه.

وتضم اللجنة المنظمة سيف محمد الشاعر وخميس محمد المزروعي ومحمد بكري.

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