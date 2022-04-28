الشارقة يخسر آخر مبارياته في دوري أبطال آسيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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خسر فريق الشارقة مباراته الأخيرة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، أمام فريق استقلال توشنبه الطاجيكي بهدفين دون رد، أحرزهما ماركوس فينسيوس وفلاديسلاف في المباراة التي أقيمت على إستاد الملك فهد بالرياض.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للفريق الطاجيكي الذي وضع 3 نقاط شرفية في رصيده، فيما توقف رصيد الشارقة عند 5 نقاط.

ولم يتغير ترتيب الفريقين اللذان ودعا البطولة حيث احتل الشارقة المركز الثالث في المجموعة الأولى، وجاء استقلال توشنبه رابعاً.

وفي مباراة أخرى لحساب نفس المجموعة ألحق الريان القطري أول خسارة بالهلال السعودي، وفاز عليه بإستاد الأمير فيصل بن فهد بهدفين دون رد، سجلهما هيون جانغ في مرماه ويوهان بولي، وبذلك يتساوى الفريقان في رصيد النقاط (13 نقطة)/ وتأهلا معاً لدور الـ 16.

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