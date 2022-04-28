ختام رمضانية «50 عاماً في حب سلطان» في دبا الحصن

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

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اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الرمضانية الأولى في كرة قدم الصالات التي نظمها نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي وذلك بالصالة الرياضية المغلقة للنادي. وأقيمت البطولة تحت شعار «50 عاماً في حب سلطان»، وتواصلت على مدى ثلاثة أسابيع بمشاركة 17 فريقاً من فئتي الشباب والرجال.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق one love باللقب في مسابقة الرجال عقب فوزه بسبعة أهداف مقابل ثلاثة على الوصيف فريق خورفكان، وفي مسابقة الشباب فاز في البطولة الإمبراطور على فريق الأمل في المباراة النهائية بستة أهداف مقابل هدف، كما حصل فريق one love على أفضل حارس مرمى وأفضل إداري، فيما حصل فريق الأوروغواي على هداف البطولة وفريق الزين على الفريق المثالي، وخورفكان على أفضل لاعب في البطولة، وفي فئة الشباب حصل فريق الإمبراطور على أفضل لاعب وأفضل حارس في البطولة وفريق الملك على هداف البطولة والفريق المثالي، وفريق الذيابة على أفضل إداري في البطولة.

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