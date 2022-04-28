ملاعب تُنقذ مباريات فرق الهواة الصاعدة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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من المقرر أن يخوض فريق البطائح الصاعد حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين مبارياته على أرضية ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة في منطقة الحزانة، كما أعلن قبل أيام، لينضم الملعب إلى بقية الأندية والتي ظلت على الدوام تنقذ الأندية التي تتأهل من دوري الهواة إلى المحترفين، والتي يقف على رأسها نادي الفجيرة، أو ما يسمى في الساحل الشرقي بـ «الملعب الأنيق» والذي ظل على الدوام يستضيف الأندية التي تتأهل للمحترفين، وحالياً يتخذ فريق العروبة أرضية الملعب، حيث يخوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وبعد اكتمال تشييد ملعب دبا الفجيرة سيتحول بطل دوري الدرجة الأولى للعب على أرضية ملعبه اعتباراً من الموسم الجديد ليترك المجال للعروبة وصاحب الأرض «الفجيرة» أحقية اللعب على ملعب الفجيرة.

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